كاف يؤكد اعتماد الصيغة السابقة في الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد نفس الصيغة السابقة في الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بنظام مباراتي الذهاب والإياب على أن تخوض المنتخبات الأفضل تصنيفا مباراة الذهاب خارج أرضها بينما تستقبل مباراة الإياب فوق ملعبها.

وتأهلت منتخبات الجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون ومالي مصر وغانا والسنغال والمغرب وجمهورية الكونغو إلى الدور النهائي في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتم تصنيف المنتخبات المتأهلة لمستويين الأول يضم منتخبات السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، ويضم المستوى الثاني منتخبات مصر والكاميرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو.

ويعني قرار الاتحاد الأفريقي أن منتخبات المغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا ستستضيف الإياب في أرضها لأنها الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، عكس منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية ومالي وغانا والكاميرون.

كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إجراء قرعة الدور الحاسم في الكاميرون بين 22 و26 يناير المقبل.

ويتأهل الفائزون الخمسة إلى مونديال 2022.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي ستقام في فبراير المقبل في قطر.

كما وافقت الجمعية العمومية للاتحاد القاري على استكمال دراسة مشروع بطولة دوري السوبر الأفريقي، وكذلك أيدت فكرة إقامة كأس العالم كل عامين والتي طرحها الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري غياني إنفانتينو للنقاش.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: ”دوري السوبر الأفريقي مهم للغاية وسيكون له رعاة ويدر أموالا على الأندية المشاركة فيه“.

وبشان كأس الأمم الأفريقية 2021 أكد موتسيبي على ثقته في قدرة الكاميرون على استضافة البطولة في يناير وفبراير 2022.

وقال موتسيبي: ”زرت الكاميرون ولم أر شغفا مثل هذا، أثق أننا بصدد كأس أفريقية رائعة، الكاميرون جاهزة لاستضافة المسابقة بنسبة 95%“.

وأعلن الكاف إعادة تشكيل لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع الجمعية العمومية في القاهرة.

انتقادات جديدة

وفي وقت سابق قال غياني إنفانتينو رئيس الفيفا إن المعارضين لتغيير مواعيد إقامة نهائيات كأس العالم يخشون من التغيير ويرغبون في الحفاظ على امتيازاتهم ومناصبهم.

قال إنفانتينو إن هؤلاء لا يريدون أي تغيير لأنهم يتربعون على قمة اللعبة ويرغبون في الاستمرار.

وأوضح رئيس الفيفا إن كبار مسؤولي كرة القدم لا يريدون أي تغييرات ”خوفا من تعرض مناصبهم لأي مخاطر.. ونحن نقدر ونحترم ذلك.. لكن في الوقت نفسه لا يمكننا إغلاق الباب ولابد من الإبقاء عليه مفتوحا“.