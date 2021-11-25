دراسة: 87% من الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت السيدات في أولمبياد طوكيو

كشفت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن 87% من الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت استهدفت سيدات خلال أولمبياد طوكيو 2020.

وقالت الدراسة إن هذه الإساءات تضمنت تحيزا على أساس الجنس وإساءات جنسية وعنصرية وكراهية ضد المتحولين جنسيا والمثليين، فضلا عن اتهامات لا أساس لها بتعاطي منشطات.

اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أنها ستنظر في إشارة الأمريكية ريفن سوندرز على منصة التتويج بعدما رفعت ذراعيها بشكل علامة (إكس) فوق رأسها في واحدة من أوضح علامات الاحتجاج في أولمبياد طوكيو حتى الآن.#إرم_سبورت pic.twitter.com/2KDqAzkGBZ — إرم سبورت (@EremSports) August 2, 2021

واشتملت الدراسة على عينة من 161 تغريدة على تويتر استهدفت رياضيين حاليين وسابقين (81 سيدة و80 رجلا) شاركوا في ألعاب طوكيو من قائمة تضم 200 رياضي اختارهم الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ومن بين 23 رياضيا تعرضوا للإساءة من خلال المنشورات التي حددتها الدراسة كان هناك 16 سيدة، بينما تم توجيه 63 في المئة من إجمالي الإساءات إلى متسابقتين من السود.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: ”عندما نشرنا اللوائح المنظمة لحماية سلامة الرياضيين، في وقت سابق من هذا الشهر، قلت إن مراكز ألعاب القوى والمدارس وغيرها يجب أن تكون أماكن آمنة لمن يمارسون رياضتنا.

وأضاف: ”هذه الدراسة مقلقة من عدة جوانب، لكن أكثر ما يذهلني هو أن الإساءات تستهدف رياضيين يحتفلون بإنجازاتهم ويستغلون مواهبهم لإلهام الناس وتحفيزهم“.

أحرزت اليابانية موميجي نيشيا، البالغة من العمر 13 عامًا، ذهبية التزلج على الألواح عندما فازت في نهائي منافسات الشارع للسيدات بهذه الرياضة في طوكيو، اليوم الاثنين.#إرم_سبورت pic.twitter.com/rDpGDvpStf — إرم سبورت (@EremSports) July 26, 2021

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تربعت على عرش صدارة الترتيب العام لألعاب أولمبياد ”طوكيو 2020“ وذلك للدورة الأولمبية الثالثة على التوالي، برصيد 113 ميدالية، متقدمة على الصين واليابان.

وحلت أمريكا في صدارة الترتيب العام لأولمبياد ”طوكيو 2020″، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 8 أغسطس 2021، برصيد 113 ميدالية (39 ذهبية و40 فضية و33 برونزية).

بينما احتلت الصين المركز الثاني في الدورة برصيد 88 ميدالية (38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية)، وتلتهما اليابان مستضيفة الدورة، في المرتبة الثالثة، بأفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بحصدها 58 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية).

واحتلت بريطانيا المركز الرابع من حيث الميداليات الذهبية، بواقع (22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية).

وحصدت الدول العربية 18 ميدالية مختلفة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020″، (5 ذهبية، 4 فضية، 9 برونزية).