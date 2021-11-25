رياضة

دراسة: 87% من الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت السيدات في أولمبياد طوكيو
تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2021 16:08 GMT
تاريخ التحديث: 25 نوفمبر 2021 17:25 GMT

دراسة: 87% من الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت السيدات في أولمبياد طوكيو

الولايات المتحدة الأمريكية تربعت على عرش صدارة الترتيب العام لألعاب أولمبياد "طوكيو 2020".

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المصدر: رويترز

كشفت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن 87% من الإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت استهدفت سيدات خلال أولمبياد طوكيو 2020.

وقالت الدراسة إن هذه الإساءات تضمنت تحيزا على أساس الجنس وإساءات جنسية وعنصرية وكراهية ضد المتحولين جنسيا والمثليين، فضلا عن اتهامات لا أساس لها بتعاطي منشطات.

واشتملت الدراسة على عينة من 161 تغريدة على تويتر استهدفت رياضيين حاليين وسابقين (81 سيدة و80 رجلا) شاركوا في ألعاب طوكيو من قائمة تضم 200 رياضي اختارهم الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

ومن بين 23 رياضيا تعرضوا للإساءة من خلال المنشورات التي حددتها الدراسة كان هناك 16 سيدة، بينما تم توجيه 63 في المئة من إجمالي الإساءات إلى متسابقتين من السود.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: ”عندما نشرنا اللوائح المنظمة لحماية سلامة الرياضيين، في وقت سابق من هذا الشهر، قلت إن مراكز ألعاب القوى والمدارس وغيرها يجب أن تكون أماكن آمنة لمن يمارسون رياضتنا.

وأضاف: ”هذه الدراسة مقلقة من عدة جوانب، لكن أكثر ما يذهلني هو أن الإساءات تستهدف رياضيين يحتفلون بإنجازاتهم ويستغلون مواهبهم لإلهام الناس وتحفيزهم“.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تربعت على عرش صدارة الترتيب العام لألعاب أولمبياد ”طوكيو 2020“ وذلك للدورة الأولمبية الثالثة على التوالي، برصيد 113 ميدالية، متقدمة على الصين واليابان.

وحلت أمريكا في صدارة الترتيب العام لأولمبياد ”طوكيو 2020″، التي استضافتها اليابان خلال الفترة من 23 يونيو الماضي وحتى 8 أغسطس 2021، برصيد 113 ميدالية (39 ذهبية و40 فضية و33 برونزية).

بينما احتلت الصين المركز الثاني في الدورة برصيد 88 ميدالية (38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية)، وتلتهما اليابان مستضيفة الدورة، في المرتبة الثالثة، بأفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بحصدها 58 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية).

واحتلت بريطانيا المركز الرابع من حيث الميداليات الذهبية، بواقع (22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية).

وحصدت الدول العربية 18 ميدالية مختلفة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020″، (5 ذهبية، 4 فضية، 9 برونزية).

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