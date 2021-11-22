قائمة المنتخب المغربي لكأس العرب فيفا 2021

أعلن الحسين عموتة مدرب المنتخب الثاني للمغرب، اليوم الإثنين، قائمة بلاده المشاركة في كأس العرب فيفا 2021 لكرة القدم التي تنطلق الأسبوع المقبل في قطر.

واقتصرت القائمة على اللاعبين المحليين والمحترفين في البطولات المحلية العربية، في ظل غياب المحترفين في أوروبا الذين يشكلون قوام المنتخب الوطني الأول.

وينافس المغرب في البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات السعودية والأردن وفلسطين.

وفيما يلي القائمة التي تضم 23 لاعبا:

حراس المرمى: عبد العالي المحمدي (أبها السعودي)، وأنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي)، ومحمد أمسيف (الفتح الرباطي).

مدافعون: بدر بانون (الأهلي المصري)، ومروان سعدان (الفتح السعودي)، وسفيان بوفتيني (الأهلي القطري)، وأشرف داري وأيوب العملود (الوداد البيضاوي)، وحمزة موساوي (نهضة بركان)، ومحمد الشيبي (الجيش الملكي)، ومحمد ناهيري (الرجاء البيضاوي).

لاعبو الوسط: وليد الكرتي (بيراميدز المصري)، وإدريس فتوحي (السيلية القطري)، ومحمد فوزير (الرائد السعودي)، يحيى جبران وأيمن الحسوني (الوداد البيضاوي)، عبد الإله الحافيظي (الرجاء البيضاوي)، وعلي بامعمر (اتحاد طنجة).

مهاجمون: إسماعيل الحداد (الخور القطري)، وسفيان رحيمي (العين الإماراتي)، وأشرف بنشرقي (الزمالك المصري)، وكريم البركاوي (الرائد السعودي)، ووليد أزارو (الاتفاق السعودي).

وتنطلق كأس العرب بمشاركة 16 منتخبا بين 30 نوفمبر الحالي و 18 ديسمبر المقبل، في أفضل إعداد لقطر لاختبار ملاعبها ومنشآتها، قبل عام واحد على استضافة كأس العالم العام المقبل.

وتوفر البطولة التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي (الفيفا) فرصة رائعة للمنتخبات والجماهير لمعايشة روح قطر، والاستمتاع باستاداتها الرائعة التي ستحتضن مباريات كأس العالم في 2022.

المنتخبات المشاركة في كأس العرب فيفا 2021

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، بينها عشرة من عرب آسيا وستة من عرب أفريقيا. وتنقسم المجموعات الأربع إلى ما يلي:

المجموعة الأولى:

قطر صاحبة الأرض والضيافة على رأس المجموعة، مع العراق وسلطنة عُمان والبحرين.

المجموعة الثانية:

تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا.

المجموعة الثالثة:

السعودية والمغرب والأردن وفلسطين.

المجموعة الرابعة:

الجزائر ومصر ولبنان والسودان.

نظام بطولة كأس العرب فيفا 2021

يتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى دور الثمانية، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، وهكذا حتى المباراة النهائية التي ستقام على استاد البيت في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.