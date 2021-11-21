سبورت: تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع بغداد بونجاح في يناير

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة طلب التعاقد مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، في السوق الشتوي المقبل في يناير 2022

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن اسم بغداد بونجاح ظهر بقوة على قائمة تعاقدات برشلونة في يناير المقبل، لتعزيز الخط الهجومي للنادي الكتالوني.

مؤسسة دوري نجوم قطر تسلم جوائز الأفضل في موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ 🔝 🏅جائزة منصور مفتاح لأفضل هداف – بغداد بونجاح

🏅 أفضل مدرب – تشافي هرنانديز

🏅أفضل لاعب – سانتي كازورلا #QFAawards #استاد_الدوحة pic.twitter.com/VMOGBEtFZl — استاد الدوحة (@staddoha) October 17, 2021

وسيفتقد برشلونة خدمات المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لمدة 3 أشهر بسبب مشاكل في القلب، وسط تقارير عن إمكانية اعتزال اللاعب، بحسب تقارير إسبانية، كما يغيب المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت، وعثمان ديمبلي، وأنسو فاتي للإصابة.

وقبل أيام قال جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، إن بغداد بونجاح قد ينتقل إلى برشلونة، وذلك بعد تعاقد البلوغرانا مع تشافي مدرب بونجاح في السد القطري.

وأضاف بلماضي: بغداد بونجاح لاعب كبير، وهو من اللاعبين القلائل الذين استطاعوا كتابة التاريخ في الدوري القطري، وهذا الأمر ليس سهلًا“.

💬 Xavi in his final interview before taking over Barcelona: “Before I came to Al Sadd, I honestly didn’t know Baghdad Bounedjah. In my opinion, he’s a top forward, he’s a top number 9.” pic.twitter.com/i98NwXhbcP — DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) November 7, 2021

وأوضح: ”البعض يستهين بالدوري القطري، ويعتبره ضعيفًا، وهذا الأمر خاطئ، نحن نتحدث عن بطولة استقطبت الكثير من النجوم العالميين، وأسماء لامعة، مثل، جيمس رودريغيز، وستيفن نزونزي“.

وبسؤاله عن انتقال تشافي لتدريب برشلونة، بعد فسخ عقده مع السد قال جمال بلماضي: ”لا أعلم“ وأضاف مع ابتسامة: ”المهم أن بونجاح قد يلعب في برشلونة“.

وتحدث بلماضي عن برشلونة، حيث قال: ”برشلونة أصبح يعاني في الفترة الأخيرة، خاصة على المستوى الهجومي، وهذا الأمر قد يدفع تشافي للاستعانة بخدمات بغداد بونجاح، الذي يمتلك القدرة على البروز، وتقديم الجديد“.

ونال بغداد بونجاح، جائزة هداف الدوري القطري، في الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي شارك خلال 705 دقائق في الدوري القطري، حيث سجل 11 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

Djamel Belmadi : " Baghdad Bounedjah va signer au Barça " 😂#TeamDz pic.twitter.com/N0tpRS4g9e — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) November 7, 2021

ويرتبط بونجاح بعقد مع السد حتى، صيف 2024، وقد شارك تحت قيادة تشافي في 75 لقاء، سجل خلالها 62 هدفًا، وقدم 25 تمريرة حاسمة.

ويرتبط بغداد بونجاح، البالغ من العمر 29 عاما، بعقد مع السد حتى يونيو 2024، وقد انضم إليه في ديسمبر 2015.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فقد سجل بغداد بونجاح 17 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة مع السد، وبالمجمل سجل بونجاح 159 هدفًا، وصنع 44 في 153 مباراة مع السد.

ولعب بغداد بونجاح تحت قيادة تشافي 75 مباراة، سجل فيها 62 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.