سبورت: تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع بغداد بونجاح في يناير

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة طلب التعاقد مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، في السوق الشتوي المقبل في يناير 2022

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن اسم بغداد بونجاح ظهر بقوة على قائمة تعاقدات برشلونة في يناير المقبل، لتعزيز الخط الهجومي للنادي الكتالوني.

وسيفتقد برشلونة خدمات المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لمدة 3 أشهر بسبب مشاكل في القلب، وسط تقارير عن إمكانية اعتزال اللاعب، بحسب تقارير إسبانية، كما يغيب المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت، وعثمان ديمبلي، وأنسو فاتي للإصابة.

وقبل أيام قال جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، إن بغداد بونجاح قد ينتقل إلى برشلونة، وذلك بعد تعاقد البلوغرانا مع تشافي مدرب بونجاح في السد القطري.

وأضاف بلماضي: بغداد بونجاح لاعب كبير، وهو من اللاعبين القلائل الذين استطاعوا كتابة التاريخ في الدوري القطري، وهذا الأمر ليس سهلًا“.

💬 Xavi in his final interview before taking over Barcelona: “Before I came to Al Sadd, I honestly didn’t know Baghdad Bounedjah. In my opinion, he’s a top forward, he’s a top number 9.” pic.twitter.com/i98NwXhbcP

— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) November 7, 2021