تقليص عدد أندية الدوري الجزائري إلى 16

وافقت الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، على تغيير نظام دوري الدرجتين الأولى والثانية في الموسم المقبل.

ووفقا للتغيير سينافس 16 فريقا في مسابقة الدرجة الأولى، بدلا من 18، مع هبوط أربعة أندية للدرجة الأدنى وصعود فريقين.

وزير الرياضة يعلن عودة الجماهير إلى ملاعب الدوري الجزائري https://t.co/Mn1c2Qwi0s pic.twitter.com/mkJM1u0Nso — إرم سبورت (@EremSports) October 23, 2021

وصوت 70 عضوا لصالح التغيير مقابل رفض خمسة أعضاء.

وفي الدرجة الثانية ستقسم المسابقة إلى مجموعتين تضم كل واحدة 16 ناديا.

وقال شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري للصحفيين ”هذا ليس تغييرا جذريا أو عميقا وإنما عدنا للحالة الطبيعية لحدوث كثير من المشاكل في النظام الحالي لذا قررنا العودة للعدد السابق“.

ويتصدر نادي اتحاد بسكرة جدول ترتيب الدوري الجزائري وفي رصيده 9 نقاط من 4 مباريات مع نادي بارادو، علما أن شباب رياضي بلوزداد نال اللقب في الموسمين الماضيين.

وشبيبة القبائل هو أكثر ناد نال لقب الدوري الجزائري وفي جعبته 14 لقبا، مقابل 8 لكل من شباب رياضي بلوزداد واتحاد الجزائر ووفاق رياضي سطيف، في حين حصد مولودية الجزائر اللقب 7 مرات.

اتحاد الكرة الجزائري يطالب الأندية بالإبلاغ عن حالات التلاعب في نتائج المباريات https://t.co/OQc5HhFzVf pic.twitter.com/uFYraNv9ur — إرم سبورت (@EremSports) September 28, 2021

عودة الجماهير

وفي أكتوبر الماضي أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم السماح بعودة المشجعين إلى الملاعب مع انطلاق الجولة الثانية للدوري المحلي، لكنه اشترط الحصول على جرعتي التطعيم ضد كوفيد-19.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان: ”تعلن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عودة المناصرين للملاعب ابتداء من الجولة الثانية“.

وأضاف البيان ”يأتي هذا وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد وشريطة تقديم الجواز الصحي الذي يثبت تلقي الجرعتين، وكذا احترام الاحترازات الصحية المعمول بها لتفادي تفشي فيروس كورونا“.

وكان عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة أعلن في أكتوبر عبر الإذاعة المحلية أنه سيتم السماح للمشجعين بالحضور بعد تخفيف قيود كوفيد-19 بسبب انخفاض عدد المصابين في الفترة الأخيرة.

نتائج مباريات الجولة الرابعة:

وفي مباريات الجولة الرابعة تعادل شبيبة القبائل 1/1 مع أمل الأربعاء، ومولودية وهران سلبيا مع وفاق سطيف، وفاز شباب رياضي بلوزداد 1/0 على أولمبي المدية، وتعادل مولودية الجزائر سلبيا مع سريع غليزان، وفاز اتحاد الجزائر 3/0 على اتحاد بسكرة.

في حين فاز نادي بارادو على نجم مقر 3/1، والنادي الرياضي القسنطيني 2/0 على وداد تلمسان، وتعادل جمعية أولمبي الشلف سلبيا مع نصر حسين داي، وتعادل هلال شلغوم العيد سلبيا مع شبيبة الساورة.