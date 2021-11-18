الموعد والقنوات الناقلة ومجموعات كأس العرب فيفا 2021

تنطلق كأس العرب بمشاركة 16 منتخباً من مختلف أنحاء العالم العربي بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي و 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في أفضل إعداد لقطر لاختبار ملاعبها ومنشآتها قبل عام واحد على استضافة كأس العالم العام المقبل.

وتوفر هذه البطولة التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي (الفيفا) فرصة رائعة للمنتخبات والجماهير لمعايشة روح قطر والاستمتاع باستاداتها الرائعة التي ستحتضن مباريات كأس العالم في 2022.

المنتخبات المشاركة في كأس العرب فيفا 2021

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، بينها عشرة من عرب آسيا وستة من عرب أفريقيا. وتنقسم المجموعات الأربع إلى ما يلي:

المجموعة الأولى:

قطر صاحبة الأرض والضيافة على رأس المجموعة مع العراق وسلطنة عُمان والبحرين.

المجموعة الثانية:

تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا.

المجموعة الثالثة:

السعودية والمغرب والأردن وفلسطين.

المجموعة الرابعة:

الجزائر ومصر ولبنان والسودان.

نظام بطولة كأس العرب فيفا 2021

ويتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى دور الثمانية، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية وهكذا حتى المباراة النهائية التي ستقام في استاد البيت في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقد كان المنتخب الفلسطيني أول البعثات التي تصل للدوحة الليلة الماضية، أي قبل نحو أسبوعين على انطلاق البطولة، وذلك بعد تأهله إثر فوزه بنتيجة 5-1 على منتخب جزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة في يونيو/حزيران الماضي.

ويستهل المنتخب الفلسطيني مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب المغربي باستاد الجنوب في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل في السابعة مساء بتوقيت الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي الأردن والسعودية.

ملاعب البطولة

وتستضيف مباريات كأس العرب، التي تقام للمرة الأولى تحت رعاية الفيفا، ستة من استادات كأس العالم قطر 2022 وهي استاد الجنوب واستاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي واستاد الثمامة إضافة إلى استاد البيت واستاد راس أبو عبود، ويستضيف كل منهما أول مباراة رسمية على أرضه ضمن منافسات أول أيام البطولة.

تاريخ بطولة كأس العرب

وبعد توقف استمر لأكثر من تسع سنوات تعود بطولة كأس العرب للمنتخبات في نسخة 2021، حيث انطلقت النسخة الأولى عام 1963 في لبنان.

واستضافت السعودية النسخة الأخيرة من البطولة في 2012، التي شهدت مشاركة 11 منتخبا، وفاز المغرب باللقب على حساب المنتخب الليبي بركلات الترجيح.

وتوج العراق باللقب أربع مرات مقابل لقبين للسعودية ولقب لكل من مصر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب فيفا 2021

وستبث مباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات (بي. إن سبورتس) القطرية، ومن المرجح أن تنقل القناة المفتوحة beIN SPORTS HD العديد من المباريات، كما تقدمت قنوات عربية مفتوحة عديدة بطلبات لشراء حقوق البث، ومن المتوقع الموافقة عليها.

ولم تعلن أي قناة أو محطة عربية أخرى حصولها على بث مباريات البطولة، لكن من المحتمل أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على حقوق بث بعض مباريات البطولة.