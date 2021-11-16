رسميًا.. المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم عن أوروبا والمتنافسة على الملحق

أكمل منتخب هولندا لائحة المتأهلين العشر مباشرة عن القارة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد تصدره مجموعته في تصفيات أوروبا ليرتفع عدد المنتخبات التي بلغت النهائيات إلى 12 منتخب منها 10 منتخبات أوروبية ومنتخب من أمريكا الجنوبية ومنتخب قطر مستضيف البطولة.

وتأهل المنتخب الهولندي بعد فوزه على منتخب النرويج 2-0 ليحتفظ بصدارة المجموعة السابعة ورفع رصيده إلى 23 نقطة.

وأنهى منتخب تركيا التصفيات في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعد فوزه على منتخب الجبل الأسود 2-1 ويلعب تصفيات الملحق لبلوغ النهائيات.

Representing Europe 👊 Who will go furthest at the World Cup? 🏆#WCQ pic.twitter.com/h6ihJ1tV4n — European Qualifiers (@EURO2024) November 16, 2021

واكتمل عدد المنتخبات المشاركة في ملحق التصفيات للتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 والذي سيقام في شهر آذار / مارس القادم من دور نصف نهائي ونهائي بعد تأهل منتخبات أوكرانيا وتركيا المحتلين للمركز الثاني في المجموعة الرابعة والمجموعة السابعة.

ويضم الدور الإقصائي 10 منتخبات حلت ثانيا في المجموعات العشرة في تصفيات كأس العالم قطر 2022 ومنتخبين احتلا صدارة مجموعتهما في دوري الأمم الأوروبية الماضية.

والمنتخبات التي بلغت ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم هي البرتغال والسويد وروسيا واسكتلندا ومقدونيا الشمالية وويلز والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا.

وتجرى قرعة ملحق تصفيات التأهل للقاء السد الأوروبية يوم 26 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي فيما تجري اللقاءات من نصف نهائي ونهائي في لقاء واحد فاصل حيث يلعب لقاء نصف النهائي في ملعب المنتخبات الأعلى تصنيفا والنهائي يحدد الملعب بالقرعة.

المنتخبات التي بلغت نهائيات كأس العالم قطر 2022

قطر: البلد المضيف ( تشارك للمرة الأولى )

ألمانيا : المجموعة العاشرة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 20 )

الدانمارك : المجموعة السادسة تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 6)

فرنسا : المجموعة الرابعة تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 16)

بلجيكا : المجموعة الخامسة تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 14 )

البرازيل : متصدرة تصفيات أمريكا الجنوبية ( تشارك للمرة 22 ، شاركت في كل نسخ كأس العالم منذ 1930 )

كرواتيا : متصدرة المجموعة الثامنة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 6 )

صربيا : متصدرة المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 3 )

إسبانيا : متصدر المجموعة الثانية في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 16 )

سويسرا : متصدر المجموعة الثالثة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 12 )

إنجلترا : متصدر المجموعة التاسعة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 16 )

هولندا : متصدرة المجموعة السابعة في تصفيات القارة الأوروبية ( تشارك للمرة 11)

منتخبات تأهلت لتصفيات ملحق لقاء السد للتأهل لكأس العالم

البرتغال والسويد وإيطاليا وويلز وجمهورية التشيك واسكتلندا وروسيا وبولندا ومقدونيا الشمالية والنمسا وأوكرانيا وتركيا .

تصنيف منتخبات الملحق

المستوى الأول : البرتغال واسكتلندا وروسيا وإيطاليا والسويد وويلز

المستوى الثاني : بولندا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية وتركيا والنمسا وجمهورية التشيك