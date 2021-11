رسميًا.. المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم عن أوروبا والمتنافسة على الملحق

أكمل منتخب هولندا لائحة المتأهلين العشر مباشرة عن القارة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد تصدره مجموعته في تصفيات أوروبا ليرتفع عدد المنتخبات التي بلغت النهائيات إلى 12 منتخب منها 10 منتخبات أوروبية ومنتخب من أمريكا الجنوبية ومنتخب قطر مستضيف البطولة.

وتأهل المنتخب الهولندي بعد فوزه على منتخب النرويج 2-0 ليحتفظ بصدارة المجموعة السابعة ورفع رصيده إلى 23 نقطة.

وأنهى منتخب تركيا التصفيات في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعد فوزه على منتخب الجبل الأسود 2-1 ويلعب تصفيات الملحق لبلوغ النهائيات.

Representing Europe 👊

Who will go furthest at the World Cup? 🏆#WCQ pic.twitter.com/h6ihJ1tV4n

— European Qualifiers (@EURO2024) November 16, 2021