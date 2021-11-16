المنتخبات المتأهلة رسميا للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا لكأس العالم

اكتمل عقد المنتخبات الصاعدة للدور الحاسم بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد أن تأهلت تونس إلى الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد فوزها 3-1 على زامبيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية اليوم الثلاثاء.

تأهل تونس جاء بعد ساعات من تأهلت الجزائر بطلة أفريقيا إلى المرحلة الحاسمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع ضيفتها بوركينا فاسو بعد نهاية متوترة اليوم الثلاثاء.

وتأهل في وقت سابق كل من السنغال والمغرب ونيجيريا، فضلا عن مصر والكاميرون وغانا ومالي وأخيرًا الكونغو الديمقراطية.

وفي نفس الجولة حقق المغرب، الذي ضمن في وقت سابق التأهل للدور الأخير، علامة النجاح الكاملة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بفوزه 3-صفر على غينيا في الرباط اليوم الثلاثاء.

وانتصر فريق المدرب وحيد خليلوجيتش للمرة السادسة في ست مباريات في ختام المجموعة التاسعة رافعا رصيده إلى 18 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه غينيا بيساو.

وضمن المغرب الوصول للدور الفاصل قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات بعد حسم الصدارة بالمجموعة التي تذيلها السودان بثلاث نقاط.

🇹🇳 THE EAGLES OF CARTHAGE CLINCH TOP SPOT IN GROUP 🅱️ 🦅 13 points secure a ticket to the 2022 #WCQ final round for the Tunisians ✅#WorldCup | #WCQ | @FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/fIddaTtwOR — CAF (@CAF_Online) November 16, 2021

مباراة تونس

بالعودة لمباراة تونس افتتح عيسى العيدوني التسجيل لتونس في الدقيقة 17 وأضاف محمد دراجر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 31.

وعزز الظهير الأيسر علي معلول تفوق تونس بإحراز الهدف الثالث من تسديدة رائعة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وقلص فاشون ساكالا الفارق لزامبيا عندما نفذ ركلة جزاء حصل عليها وردها فاروق بن مصطفى حارس تونس أمام المهاجم ليسددها في سقف الشباك في الدقيقة 80.

وحسمت تونس التأهل بالحفاظ على صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة حيث يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى الدور الحاسم في التصفيات.

وبعد صعود تونس والجزائر اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

#تونس تفوز على زامبيا (3-1) وتتأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.#إرم_سبورت pic.twitter.com/XBDNtBOH9q — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

المنتخبات المتأهلة للدور النهائي من تصفيات أفريقيا لمونديال 2022:

التصنيف الأول:

السنغال – المغرب – الجزائر – تونس – نيجيريا

التصنيف الثاني:

مصر – الكاميرون – غانا -مالي – الكونغو الديمقراطية

وسيقام الدور النهائي في مارس من مباراة فاصلة بين كل منتخبين.

يذكر أن متصدري المجموعات فقط هم من إلى الدور الأخير بالتصفيات، الذي يشمل مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.

متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الثالث والنهائي الذي يتكون من 5 مواجهات تلعب بنظام الذهاب والإياب أيضا، وتسبقها قرعة لتحديد كل فريقين متنافسين، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات عن قارة أفريقيا هو المنتخب الكاميروني بـ(7) مرات، يليه نظيره النيجيري (6)، ثم كل من المغرب وتونس (5 مرات).