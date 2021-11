المنتخبات المتأهلة رسميا للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا لكأس العالم

اكتمل عقد المنتخبات الصاعدة للدور الحاسم بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد أن تأهلت تونس إلى الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم بعد فوزها 3-1 على زامبيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية اليوم الثلاثاء.

تأهل تونس جاء بعد ساعات من تأهلت الجزائر بطلة أفريقيا إلى المرحلة الحاسمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم بعد التعادل 2-2 مع ضيفتها بوركينا فاسو بعد نهاية متوترة اليوم الثلاثاء.

وتأهل في وقت سابق كل من السنغال والمغرب ونيجيريا، فضلا عن مصر والكاميرون وغانا ومالي وأخيرًا الكونغو الديمقراطية.

وفي نفس الجولة حقق المغرب، الذي ضمن في وقت سابق التأهل للدور الأخير، علامة النجاح الكاملة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بفوزه 3-صفر على غينيا في الرباط اليوم الثلاثاء.

وانتصر فريق المدرب وحيد خليلوجيتش للمرة السادسة في ست مباريات في ختام المجموعة التاسعة رافعا رصيده إلى 18 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه غينيا بيساو.

وضمن المغرب الوصول للدور الفاصل قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات بعد حسم الصدارة بالمجموعة التي تذيلها السودان بثلاث نقاط.

🇹🇳 THE EAGLES OF CARTHAGE CLINCH TOP SPOT IN GROUP 🅱️ 🦅

13 points secure a ticket to the 2022 #WCQ final round for the Tunisians ✅#WorldCup | #WCQ | @FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/fIddaTtwOR

— CAF (@CAF_Online) November 16, 2021