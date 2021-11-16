تصفيات أفريقيا لكأس العالم: الجزائر تتأهل للدور الحاسم رغم التعادل أمام بوركينا فاسو

تأهل منتخب الجزائر إلى المرحلة النهائية والحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد تعادله أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-2، على ملعبه في العاصمة الجزائر.

تقدم رياض محرز لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 من الشوط الأول، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب مصطفى شاكر في البليدة.

وتعادل متخب بوركينا فاسو عن طريق زكريا سانوجو في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني حاول المنتخب البوركيني الوصول إلى مرمى الجزائر، ولكن تألق رايس مبولحي وكان لهم بالمرصاد ليحافظ على آمال الخضر في التأهل.

وعلى عكس اتجاه اللعب، نجح سفيان فيغولي في إضافة الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة 68، من متابعة جيدة لعرضية زميله، سددها قوية أرضية في الشباك.

وأدرك منتخب بوركينا فاسو التعادل عن طريق إيسوفو دايو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

بهذا التعادل تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، متفوقًا على بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير بالتصفيات، الذي يشمل مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.

ويلتقي كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعته بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الثالث والنهائي الذي يتكون من 5 مواجهات تلعب بنظام الذهاب والإياب أيضا، وتسبقها قرعة لتحديد كل فريقين متنافسين، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

ويشارك في التصفيات 40 منتخبا تأهل منها 14 بعد دور تمهيدي وانضمت إلى أفضل 26 منتخبا في القارة، حسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (كانون الأول/ديسمبر 2019)، إذ وزعت هذه المنتخبات على 10 مجموعات من 4 منتخبات.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات عن قارة أفريقيا هو المنتخب الكاميروني بـ(7) مرات، يليه نظيره النيجيري (6)، ثم كل من المغرب وتونس (5 مرات).