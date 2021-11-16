الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب (مصطفى تشاكر) لمتابعة مباراة منتخب الجزائر، وضيفه بوركينا فاسو، في ختام منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وضمنت 6 منتخبات مقاعدها في المرحلة الأخيرة، وهي: السنغال، المغرب، مالي، مصر، غانا، والكونغو الديمقراطية، بينما تتنافس عدة منتخبات آخرى على المقاعد الأربعة المتبقية.

وستشهد المرحلة الأخيرة، 5 مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة عن قارة أفريقيا.

جمال بلماضي: منتخب الجزائر سيخسر لكن ليس أمام بوركينا فاسو بكل تأكيد https://t.co/E2WyAJp6CE pic.twitter.com/7qj00R6cVt — إرم سبورت (@EremSports) November 15, 2021

وتستعرض (إرم نيوز) ملامح مواجهة الجزائر ضد بوركينا فاسو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على مصطفى تشاكر، في الساعة الخامسة، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت الجزائر.

وتذاع المباراة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بجانب قناة SSC3 داخل السعودية فقط.

ترتيب الجزائر وبوركينا فاسو

ستكون هذه المواجهة حاسمة في صراع التأهل عن هذه المجموعة، فالمنتخب الجزائري يتصدر برصيد 13 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات، وتعادل وحيد ودون هزيمة.

وسجل محاربو الصحراء 23 هدفًا، وهم الأقوى هجومًا في التصفيات الأفريقية، بينما استقبلوا هدفين فقط.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلين دون هزيمة أيضًا، وسجل 10 أهداف، واستقبل هدفين.

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية عام 1996، وفاز منتخب الجزائر بنتيجة 2-1 بمرحلة المجموعات، ثم تقابلا في المرحلة نفسها، بنسخة 1998 لأمم أفريقيا، وفاز المنتخب البوركيني بنتيجة 2-1.

وفي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2002، تعادلا بنتيجة 1-1 وفاز منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة 1-0 ثم تقابلا في تصفيات مونديال 2014، وفاز منتخب بوركينا بنتيجة 3-2 وفاز الخضر بنتيجة 1-0 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في التصفيات الحالية.

تشكيل الجزائر

يدخل المنتخب الجزائري المواجهة، باحثًا عن تحقيق هدفه بالتأهل للمرحلة الأخيرة في التصفيات المونديالية، خاصة أن هذا الجيل يحلم بالتأهل لبطولة كأس العالم، بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا.

وقال جمال بلماضي، مدرب الجزائر في المؤتمر الصحفي، إن فريقه سيلعب للفوز في مواجهة صعبة للغاية، لأن منتخب بوركينا فاسو، قوي وملئ بالنجوم المميزة.

وأوضح أن الحضور الجماهيري، سيكون حافزًا للاعبين بجانب الحفاظ على المسيرة الناجحة، مؤكدًا أنه لا مجال للخسارة أمام بوركينا فاسو، وهي الحالة الوحيدة التي تبعد الخضر عن المونديال.

ويعتمد المنتخب الجزائري على تشكيلته التي تضم حارس المرمى رايس مبولحي، وأمامه رباعي خط الدفاع: جمال بلعمري، ورامي بنسبعيني، وعيسى ماندي، ومهدي زفاني، بينما يقود خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، ورامز زروقي، وسفيان فيغولي، مع ثلاثي الهجوم: رياض محرز، وسعيد بن رحمة، أو يوسف بلايلي، وبغداد بونجاح، ومعه أيضًا كورقة رابحة، إسلام سليماني.

أوراق بوركينا فاسو

يقود المنتخب البوركيني، المدرب كامو مالو، الذي أعلن التحدي قبل المباراة، مؤكدًا في تصريحات للصحفيين قبل الوصول للجزائر، أنه سيلعب لتحقيق الفوز على محاربي الصحراء في عقر دارهم، لاقتناص بطاقة التأهل للمونديال.

ويعتمد منتخب بوركينا فاسو، على تشكيلة تضم حارس المرمى فريد أودراوجو، وأمامه رباعي خط الدفاع: إيسوفو دايو، وآدم جويرا، وعيسى كابوري، وستيف ياجو، مع ثلاثي خط الدفاع: جوستافو سانجاري، وبرايان دابو، وحسن باندي، بينما يقود خط الهجوم: محمد كوناتيه، وسيريل بيالا، وعبدول تابسوبا.

وقال خير الدين مضوي، مدرب وفاق سطيف الجزائري الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب الجزائري يبحث عن تحقيق الفوز لمواصلة مسيرته الرائعة، وسيكون الطرف الأقرب لحصد تذكرة التأهل للمرحلة الأخيرة في المونديال.

وأضاف: ”المنتخب الجزائري لديه تشكيلة مميزة، وقادر على حسم الأمور، خاصة في الجانب الهجومي بوجود محرز، بونجاح، سليماني، وناس وبن رحمة“.