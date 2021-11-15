صلاح الدين بصير: أتمنى انتقال محمد صلاح للدوري الإسباني.. وهذه نصيحتي لعبدالرزاق حمدالله (حوار)

يعد صلاح الدين بصير أحد أبرز وأهم نجوم الكرة المغربية بما قدمه من مستويات بارزة في مشواره الكروي الذي بدأه في صفوف الرجاء البيضاوي كما دافع عن ألوان الهلال السعودي وانتقل إلى ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني وليل الفرنسي وآريس اليوناني قبل ختام مسيرته في صفوف الرجاء.

وتحدث صلاح الدين بصير في حواره مع شبكة ”إرم نيوز“ حول العديد من المحطات ورؤيته للمنتخب المغربي والعديد من نجوم الكرة المغربية.. فإلى سطور هذا الحوار:

تقرير: برشلونة يستهدف التعاقد مع محمد صلاح بتوصية من تشافي https://t.co/KoZZi7lQhY pic.twitter.com/XmmOHxradO — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

كيف ترى تأهل المنتخب المغربي إلى المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم؟

التأهل جاء عن جدارة واستحقاق، المنتخب حقق 5 انتصارات في 5 جولات بعلامة كاملة والجولة الأخيرة تحصيل حاصل وأعتقد أن المنتخب المغربي جاهز لخوض المواجهة الإقصائية في ختام مشوار التصفيات خلال شهر مارس المقبل.

هل تتوقع تأهل أسود الأطلس لمونديال 2022؟

بالطبع أتوقع تأهل منتخب المغرب إلى مونديال قطر والدليل أن المنتخب المغربي لديه توليفة رائعة بين لاعبين خبرة وشباب ويملك قدرات مميزة كما أن وجود أسود الأطلس في التصنيف الأول سيساعده على مواجهة منتخب أقل نسبيا فالتصنيف الثاني لا يشمل منتخبات بنفس القوة سوى منتخب مصر فقط.

ما تعليقك على الانتقادات ضد البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب؟

الجميع يعلم أن هذه الانتقادات تحدث لأي مدرب وخاصة أن الجماهير المغربية متحمسة بشكل كبير لمنتخب بلادها وتتمنى رؤية أدائه بأفضل صورة وخليلوزيتش حقق نتائج إيجابية في الفترة الماضية ويتبقى حدوث التناغم والانسجام وتحقيق الأداء القوي المميز ولكن أرى أيضاً أن قوة المنتخب المغربي ستظهر في المباريات الكبرى.

ولو واجه منتخب المغرب فريقا قويا في المواجهات الإقصائية أو بطولة كأس الأمم الأفريقية مثل الجزائر أو مصر أو نيجيريا أو تونس ستجد اللاعبين بشكل أكثر قوة وتمسكا بالروح القتالية ولكن المنتخب المغربي حاليا مطمئن ويجب أن يكون كل الدعم لخليلوزيتش ليعمل بهدوء ويحقق نتائج إيجابية.

تقرير: عبدالرزاق حمدالله نجم النصر يرحب بالانتقال إلى كورينثيانز البرازيلي https://t.co/HDCrvcHd01 pic.twitter.com/Bk9OVAs6l4 — إرم سبورت (@EremSports) November 6, 2021

ما رؤيتك لترشيح محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم؟

مجرد ترشيح صلاح للمنافسة على الكرة الذهبية شرف لنا كعرب ويشرف الشعب المصري بالطبع، وهذا أكبر دليل على قوة قدرات صلاح وعطائه المميز مع فريق ليفربول.

أنا كعربي أتمنى حصول صلاح على الكرة الذهبية ولكن أعتقد أن هناك معايير قد تهدد هذا الحلم مثل تصويت اللاعبين والمدربين والفوز بالألقاب وهذه النقطة أكبر عقبة أمام صلاح لأنه لم يفز ببطولة في الموسم الماضي فليونيل ميسي فاز بلقب كوبا أمريكا وأيضاً كريم بنزيما فاز بدوري الأمم الأوروبية.

هل تعرض صلاح للظلم بعدم الحصول على هذه الجائزة عندما حقق دوري أبطال أوروبا مع ليفربول؟

أعتقد أن صلاح كان الأولى بالفوز بهذه الجائزة عام 2019 حين حقق دوري الأبطال فكان الأفضل بكل المعايير والأحق بهذه الجائزة.

هل تتوقع أن يرحل صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة؟

أنا لا أتوقع ولكن أتمنى رحيل صلاح إلى أحد الفريقين الكبيرين لأنهما دائما يلعبان للفوز بدوري أبطال أوروبا ويمثلان قوة كبيرة لأي نجم يلعب لهما.

خطة بديلة قد تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد https://t.co/sNABR1xyGz pic.twitter.com/Bzd5UF8gh6 — إرم سبورت (@EremSports) November 3, 2021

بعض نجوم المغرب تصدروا الأحداث في المنطقة العربية وعلى رأسهم عبدالرزاق حمدالله هل تنصحه بالتحرك بعيدا عن النصر؟

حمد الله مهاجم من الطراز الفريد وقدم مستويات متميزة مع النصر وحقق الألقاب، وإذا رأى حمدالله أنه سعيد في النصر فعليه البقاء لأنه بالفعل أحد نجوم الفريق ولكن دعنا نعترف أن حمدالله يصنع الفارق مع أي فريق وسينجح في أي تجربة بدليل أن جميع الفرق التي لعب لها حقق معها الألقاب وسجل معها أهداف عديدة.

من هؤلاء النجوم أشرف بن شرقي، هل تعتقد أنه حان وقت رحيله عن الزمالك؟

بن شرقي لاعب كبير وموهوب والزمالك يتمسك به على حد علمي، ونفس الأمر ينطبق عليه مثلما قلت لحمدالله وأعتقد أن طموح بن شرقي ارتفع مرة أخرى وربما يفكر في العودة إلى أوروبا وهنا اللاعب الأكثر دراية باختيار وجهته القادمة.

كنجم تاريخي للرجاء كيف ترى مستوى بدر بانون مع الأهلي؟

بانون مدافع ممتاز ودائما يلعب للمنتخبات ويلعب كرة هادئة وهو بالنسبة لي قيصر الكرة المغربية وكان مميزاً مع الرجاء واستطاع التأقلم مع الأهلي.

أخيرا، كيف ترى مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء؟

مباراة كلاسيكية كبيرة بين فريقين عملاقين والفريق الأكثر جاهزية في توقيت المباراة سيكون البطل ونتمنى أن تكون مباراة قوية ونبارك للفائز، وكمشجع للرجاء أتمنى أن يكون الفريق في الفورمة ويحقق هذا اللقب.