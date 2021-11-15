جمال بلماضي: منتخب الجزائر سيخسر لكن ليس أمام بوركينا فاسو بكل تأكيد

أكد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، ثقته في تحقيق الفوز على بوركينا فاسو والتأهل إلى الدور النهائي في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بوركينا فاسو، غدا الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية، إن المواجهة ستكون صعبة للغاية.

وقال بلماضي: ”تنتظرنا مباراة قوية وصعبة جدا، أمام منتخب ليس لديه ما يخسره، منتخب بوركينا فاسو سيفعل ما في وسعه للإطاحة بنا“.

وأضاف: ”إنه منتخب يمتلك عناصر مميزة، ويلعب بطريقة جيدة ومنظمة، خاصة في الخط الدفاعي، يبنون اللعب من الدفاع، هذا الأمر لن يعرقلنا أبدًا“.

وتابع: ”طريقة لعبهم لا تقلقني نهائيا، قمنا بمعاينة مباراتهم الأخيرة أمام النيجر، لكن لكل مباراة ظروفها وحساباتها، علينا التركيز خلال 90 دقيقة لتحقيق الأهم، ومواصلة الحلم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم“.

وأكد بلماضي الذي قاد الجزائر للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019: ”صحيح أن كل مبارياتنا ستكون صعبة، وسيأتي يوم نتجرع فيه طعم الخسارة، لكن هذا لن يحدث أمام بوركينا فاسو بكل تأكيد“.

لاعبو منتخب جيبوتي يلتقطون "سيلفي" مع رياض محرز بعد الخسارة أمام الجزائر (صور) https://t.co/i2Q9S8odDf pic.twitter.com/8lNOlDnvxW — إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

وعبر بلماضي عن سعادته الشديدة بعودة الجماهير لمدرجات ملعب مصطفى تشاكر، وطال الجميع بالالتفاف حول المنتخب، وتشجيع اللاعبين.

وأردف بلماضي: ”مباراة بوركينا فاسو ستكون بمثابة المعركة الحقيقية، وعلى جماهيرنا أن تكون جاهزة لتشجيع منتخب بلادها، واحترام المنافس“.

وواصل: ”يجب على الجزائريين أن يفتخروا بمنتخب بلادهم، بنينا منتخبا قويا، ونجحنا في تحطيم كل الأرقام القياسية، وسنسعى للمواصلة على هذا النهج بكل ما أوتينا من قوة“.

وختم مدرب الجزائر: ”أتمنى أن نتجاوز بوركينا فاسو، والفوز بالمواجهة الفاصلة في مارس، وبعد ذلك سنحلم بتحقيق مشاركة مشرفة في كأس العالم ورؤية علم الجزائر هناك“.

تصفيات أفريقيا لكأس العالم: الجزائر تدك شباك جيبوتي برباعية وتنتظر الحسم أمام بوركينا فاسو https://t.co/mxffiICPeU pic.twitter.com/5ARjOGilxf — إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

وحصد منتخب الجزائر 13 نقطة من 5 مباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث حقق الفوز 4 مرات وتعادل مرة ولم يخسر، في حين يملك منتخب بوركينا فاسو 11 نقطة من 5 مباريات وحقق الفوز 3 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر.

يشار إلى أن منتخبات مصر والمغرب ومالي وغانا والسنغال وجمهورية الكونغو تأهلت إلى الدور النهائي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.