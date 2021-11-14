"أزمة فنادق" وتحديات تنتظر الدوحة.. هل تستأجر قطر "جماهير لكأس العالم"؟

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن قطر ستستأجر جماهير صاخبة لحضور مباريات كأس العالم العام المقبل الذي أنفقت على الإعداد لها ما يقدر بنحو 5.3 مليار جنيه إسترليني، ذهب بعضها لبعض نجوم العالم الذين يعملون كسفراء للبطولة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتظهر صورة نيمار للترويج لأحد البنوك القطرية الشهيرة على كل سلم متحرك وممشى في محطة المترو في استاد لوسيل حيث ستقام المباراة النهائية. ويظهر روبرت ليفاندوفسكي بشكل بارز في أحدث فيديو عن السلامة لشركة الطيران المملوكة للدولة.

ومن المتوقع أن يتم التعاون بشكل مكثف مع الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام سفير قطر 2022 عندما يصل إلى الدوحة لحضور سباق جائزة قطر الكبرى لفورمولا 1 في نهاية الأسبوع المقبل.

تحرك جديد من #الفيفا في ملف حقوق عمال ملاعب كأس العالم قطر 2022 التفاصيل | https://t.co/kCmYUhLIEu#إرم_سبورت pic.twitter.com/IMOaBGesVE — إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2021

وفي نقاط قصيرة ومركزة كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ في تحقيق يوضح استعداد قطر لاستضافة البطولة والتحديات الضخمة التي لا تزال تواجه هذه الدولة الصغيرة والتي أبرزها استيعاب أكثر من مليون مشجع خلال نحو شهر، وقد كشفت الصحيفة واسعة الانتشار عن ما يلي:

*تم إخبار عمال البناء المهاجرين أنه يجب عليهم مغادرة البلاد بحلول شهر أغسطس/آب المقبل مع السماح فقط لموظفي التنظيف والبساتين بالبقاء.

*يتم حاليًا حفر مساحات شاسعة من المدينة، حيث تكافح قطر لتركيب نظام صرف وبناء أماكن إقامة لاستيعاب العدد الضخم من الجماهير المتوقع حضورها.

*يتوقع منظمو الجولات السياحية ارتفاع أسعار الفنادق، حيث يتوفر 130 ألف غرفة فقط ويتوقع أن يصل عدد المشجعين إلى 1.3 مليون مشجع من جميع أنحاء العالم.

*يأمل مشغلو أماكن الإقامة في الخيام بالصحراء في حدود 150جنيهًا إسترلينيًا في الليلة من المشجعين.

*استأجرت قطر سفينتين للرحلات البحرية لإيواء 4000 مشجع في ”الفنادق العائمة“.

*تم نقل 10000 من موظفي الضيافة الأوروبيين جواً لخدمة المباني السكنية الجديدة.

*يعترف القطريون بأن الهتافات لن تكون طبيعية وأنه قد يتعين ”استئجار“ المشجعين الصاخبين لإضافة المزيد من الحماس على المباريات.

ويثير هذا تساؤلاً حول ما إذا كانت قطر ستملأ الملاعب التي شيدتها بمثل هذه النفقات غير العادية وتخلق بالفعل أجواءً جماهيرية صاخبة، عندما تنطلق أكبر بطولة في كرة القدم بعد 12 شهرًا من الآن.

الجواب، كما هو الحال مع كل الأشياء في قطر، يكمن الحل في المال. يقول سعود وهو مشجع قطري يبلغ من العمر 15 عاما: ”هناك حديث عن قيام الاتحاد القطري لكرة القدم باستئجار ألتراس لإحداث ضجيج في ملاعب كأس العالم. نعم ربما سيحتاجون إلى القيام بذلك لأننا خجولون بطبعنا“.

الاستعداد لا يزال جاريا

ومع تأهل خمسة منتخبات بالإضافة إلى قطر للنهائيات حتى الآن، لا يزال الإعداد جاريا لاستضافة البطولة، حيث يجري حاليا حفر مناطق ضخمة في الدوحة، من الواضح أن هناك قدرًا هائلاً من العمل يجب إنجازه في الأشهر التسعة حتى تاريخ مغادرة العمال المهاجرين.

ولم تشرح الحكومة القطرية سبب وجود الكثير من أعمال الحفر والتنقيب بالقرب من استادات كأس العالم، على الرغم من أن القلق بشأن نظام الصرف الصحي في الدوحة يبدو أنه أحد العوامل وراء ذلك.

وتسقط على قطر القليل من الأمطار في الشتاء ولكن عمت الفوضى عندما سقطت أمطار غزيرة في أكتوبر/تشرين الأول، وحال تكرار ذلك أثناء كأس العالم ستكون كارثة بالتأكيد.

ويبدو أن بناء عدد كافٍ من الفنادق هو التحدي الأكثر إلحاحًا. إذ إن فكرة تنظيم ثاني أكبر حدث رياضي في العالم في بلد صغير الحجم تبدو دائمًا مهمة صعبة وحتى العشرات من الفنادق الجديدة قيد الإنشاء الآن – معظمها حاليًا هياكل فولاذية هيكلية قيد الإنشاء – لن تكون كافية.

تبدأ كأس العالم بعد عام واحد تقريبا، وعليك أن تقطع نصف ساعة بالسيارة من استاد الجنوب الذي تبلغ تكلفته 443 مليون جنيه إسترليني، وهو أقصى جنوب ملاعب البطولة الثمانية.

وعلى صعيد آخر، لا يوجد دليل حتى الآن على السفن السياحية التي من المفترض أن تكون بمثابة ”فنادق عائمة“ في ميناء الدوحة أيضًا. لكن تم توقيع صفقة لاستئجار طائرتين للرحلات بسعة 2000 لكل منهما. ويقول المسؤولون في الميناء إن القوارب الشراعية الخشبية التقليدية يتم تخصيصها أيضًا كبديل فاخر لأسبوعين على سطح السفينة في وجود أعداد كبيرة من المشجعين.

ويقول أحد مسؤولي الميناء بثقة: ”ستكون هناك حافلات للقوارب لنقل المشجعين من السفن السياحية نحو الاستاد. يبدو الأمر جنونيًا لكن قطر مستعدة لذلك“.

بدائل الفنادق

وتبدو الخيام والسفن بديلا جاهزا للإقامة في الفنادق باهظة التكاليف. ويقول منظمو الرحلات إنهم لم يتمكنوا من الحجز حتى الآن، حيث حجزت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم جميع غرف الفنادق.

للتعامل مع حجم الزائرين لدولة تضم 300 ألف قطري فقط وأكثر من 2.3 مليون مهاجر ومهاجر سابق، وقعت قطر اتفاقية ستوفر شركة الضيافة الفرنسية أكور 10 آلاف موظف لخدمة 60 ألف شقة وفيلا.

ومع ذلك، من الصعب رؤية كيف يمكن لقطر أن تستوعب جماهير 32 دولة وقد يقرر المشجعون البقاء في دبي والقيام برحلة طيران مدتها 70 دقيقة إلى قطر لمشاهدة المباريات.

ورغم ذلك يروج القطريون لحجم دولتهم الصغيرة كوسيلة لمشاهدة عدة مباريات في نفس اليوم – وهو عامل آخر سيساهم في أن تكون هذه هي أغرب بطولات كأس العالم. أثبت تشغيلنا التجريبي لنظام المترو الجديد أنه يمكن للمشجع أن يحضر جميع المباريات الأربع تقريبًا كل يوم في مرحلة المجموعات في وسائل النقل العام، مع القليل من المساعدة من الحافلات وحذاء رياضي مناسب. تبلغ تكلفة تذكرة المترو اليومية 2 جنيه إسترليني فقط.

كانت أوقات الانطلاق الأربع متفاوتة، لذا مع اليوم الثاني لكأس العالم كاختبار تجريبي، فإن الجدول الزمني هو وجبة إفطار ممتعة قبل الساعة الواحدة ظهرًا في الجنوب. بعد ذلك، ستؤدي مجموعات مختلفة من خطوط المترو الحمراء والخضراء والذهبية، بالإضافة إلى الحافلات في أي من الطرفين إلى إيصال المشجعين إلى الساعة 4 مساءً في استاد المدينة التعليمية لمشاهدة مباراة في الساعة 7 مساءً على الواجهة البحرية في استاد رأس أبو عبود، ثم تبدأ الساعة العاشرة مساءً في لوسيل عند الطرف الشمالي للخط الأحمر.

يبدو أن المخاوف بشأن حظر قطر للكحول مبالغ فيها. ستكون هناك جعة رخيصة في حدائق المشجعين ومعظم الفنادق تقدمها. كما لن تكون الحرارة مشكلة أيضًا إذ إن درجات الحرارة في قطر خلال ديسمبر/كانون الأول هي ذاتها درجات الحرارة في بريطانيا في يونيو/حزيران.