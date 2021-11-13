تصفيات أفريقيا لكأس العالم.. تونس تسقط أمام غينيا الاستوائية.. ونيجيريا تفوز على ليبيريا

اهتزت شباك تونس قرب النهاية لتخسر 1-صفر أمام مضيفتها غينيا الاستوائية، وتهدر فرصة حسم التأهل للمرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، اليوم السبت.

وكانت تونس بحاجة للتعادل لحسم التأهل قبل جولة من نهاية الدور قبل الأخير من التصفيات.

لكن بابلو جانت خطف هدف الانتصار لغينيا الاستوائية قبل سبع دقائق من النهاية، ليمتد الصراع بين المنتخبين حتى الجولة الأخيرة.

وتتصدر تونس المجموعة الثانية بعشر نقاط متفوقة بفارق المواجهات المباشرة على غينيا الاستوائية.

وتأتي زامبيا في المركز الثالث بسبع نقاط بعد انتصارها 4-صفر على موريتانيا متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

وتستضيف تونس نظيرتها زامبيا، بينما تلتقي غينيا الاستوائية مع موريتانيا في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء.

وقدمت تونس أداء هجوميا متواضعا وافتقرت للفاعلية في الشوط الأول، إذ أهدر سيف الدين الجزيري فرصة مبكرة.

وأضاع المدافع ديلان برون أبرز فرص تونس، عندما قفز أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية فوق العارضة في نهاية الشوط الأول.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني أهدر وهبي الخزري فرصة لتونس من وضع انفراد، عندما سدد خارج المرمى.

وأنقذ فاروق بن مصطفى حارس مرمى تونس منتخب بلاده من وضع انفراد.

وانطلق جانت إلى الأمام وسدد كرة قوية داخل الشباك، ليحافظ على آمال غينيا الاستوائية في بلوغ الدور الأخير من التصفيات.

وفي مباراة أخرى، حقق منتخب الرأس الأخضر فوزا ثمينا على مضيفه أفريقيا الوسطى بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت في تصفيات كأس العالم.

وافتتح منتخب أفريقيا الوسطى التهديف عن طريق إسحاق نجوما في الدقيقة 11، قبل أن يرد الرأس الأخضر بهدفين عن طريق جوليو تافاريس ويانيكي تافاريس في الدقيقتين 51 و75.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الرأس الأخضر إلى 10 نقاط، محتلًا المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن يحل منتخب الرأس الأخضر ضيفًا على نيجيريا، باستاد تيسلايم بالوغون، في ختام جولات مرحلة المجموعات من التصفيات، لحسم بطاقة الصعود إلى المرحلة النهائية.

كما اقترب المنتخب النيجيري من التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة، بعد الفوز على ليبيريا في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بنتيجة 2-0.

وحققت نيجيريا 3 نقاط ثمينة من ملعب ليبيريا في الجولة الخامسة من دور المجموعات، لتضع قدمًا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وافتتح فيكتور أوسمين التسجيل لنيجيريا بتسجيله في الدقيقة 15، قبل أن يسجل أحمد موسى الهدف الثاني في الدقيقة 94.

وبذلك حافظ المنتخب النيجيري على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة قبل جولة من نهاية دور المجموعات، بفارق نقطتين عن صاحب الوصافة، منتخب الرأس الأخضر صاحب الـ10 نقاط.

وستكون المباراة الأخيرة بين نيجيريا والرأس الخضراء حاسمة في تأهل أحدهما إلى المرحلة النهائية، إذ يكفي المنتخب النيجيري التعادل فقط على أرضه ووسط جماهيره أمام الرأس الأخضر.