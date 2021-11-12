جمال بلماضي يرفض التعامل مع التلفزيون الرسمي الجزائري (فيديو)

انتقد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري أحد الصحفيين العاملين في التلفزيون الحكومي الجزائري، عقب الفوز الكبير برباعية نظيفة على جيبوتي في استاد القاهرة، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الجمعة.

وسحقت الجزائر بطلة إفريقيا 2019 مضيفتها جيبوتي برباعية دون رد في استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الأولى، لترفع رصيدها إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة متفوقة بفارق نقطتين على بوركينا فاسو التي تعادلت 1-1 على أرضها مع النيجر.

وسيلتقي منتخب الجزائر في مباراة حاسمة مع بوركينا فاسو في ختام منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

وفي مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نهاية المباراة التي أقيمت في القاهرة، رفض بلماضي الإدلاء بتصريحات للتلفزيون الحكومي، وقال للصحفي كريم آيت عثمان المذيع بالتلفزيون الحكومي، باللهجة الجزائرية: ”أنتم حقارين“، مشيرا إلى أن التلفزيون الجزائري ”ظالم“ في حقه، وفي حق المنتخب الجزائري.

وأضاف بلماضي أنه لا يقصد أيت عثمان كشخص، وإنما انتقاداته موجهة لمؤسسة التلفزيون الرسمي الجزائري، التي وصفها بالظالمة.

وحاول آيت عثمان مرة أخرى الحصول على انطباعات بلماضي عن المباراة، إلا أنه غادر الاستاد بصحبة مذيع بالإذاعة الوطنية، ليدلي بتصريح له عن المباراة.

بلماضي يرفض التصريح للتلفزيون العمومي و يخاطب كريم ايت عثمان.. "نتوما حقارين" !!! pic.twitter.com/DxbuLLFXXP — wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) November 12, 2021

ومن المعروف أن علاقة بلماضي، البالغ عمره 45 عاما، متوترة مع التلفزيون الحكومي، خاصة القسم الرياضي الذي انتقده بشدة رغم انتصارات ”الخضر“ تحت قيادته.

وكان سبب الانتقادات الموجهة لبلماضي من التلفزيون الرسمي رفض المدير الفني حضور طاقم تلفزيوني حكومي مع بعثة الفريق إلى المغرب على متن نفس الطائرة، لمواجهة بوركينا فاسو التي أقيمت في المغرب.

ويكفي منتخب الجزائر، الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم أربع مرات أعوام 1982 و1986 و2010 و2014، التعادل في اللقاء الأخير للتأهل للدور الحاسم في التصفيات.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير بالتصفيات، الذي يشمل مواجهة فاصلة ستقام في مارس/آذار المقبل، يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.

ويملك المنتخب الجزائري الرقم القياسي كأكثر منتخب أفريقي يحقق سلسلة مباريات متتالية بدون هزيمة في تاريخ كرة القدم، برصيد 31 مباراة على التوالي، حيث نجح في وقت سابق في كسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم منتخب كوت ديفوار بالحفاظ على سجله بدون هزيمة في 26 مباراة متتالية، خلال الفترة من 2011 حتى 2013.