لاعبو منتخب جيبوتي يلتقطون "سيلفي" مع رياض محرز بعد الخسارة أمام الجزائر (صور)

تسابق عدد من لاعبي منتخب جيبوتي نحو رياض محرز، نجم منتخب الجزائر؛ لالتقاط عدد من الصور التذكارية بعد نهاية مباراة المنتخبين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحققت الجزائر فوزا كبيرا على مضيفتها جيبوتي بأربعة أهداف دون رد، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشهدت المباراة جلوس نجم الخضر والمحترف في مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز على دكة البدلاء.

وعقب المباراة اتجه لاعبو منتخب جيبوتي لالتقاط صور مع رياض محرز، سواء صور شخصية أو سيلفي، حيث يعد محرز من النجوم الأفريقية الحالية الذي يشد الأنظار في كل مكان.

لاعبو منتخب جيبوتي يلتقطون "سيلفي" مع رياض محرز بعد نهاية مباراتهم مع #الجزائر في #تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/e0bniTldzw — إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

وسحق منتخب الجزائر مضيفه منتخب جيبوتي برباعية دون رد على استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وتقرر إقامة مواجهة المنتخب الجيبوتي ونظيره الجزائري في مصر، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف“ نقل مباريات جيبوتي في تصفيات كأس العالم إلى ملاعب محايدة؛ بسبب عدم قدرتها على تأمين ملاعب مهيأة لاستضافة المباريات بحسب المعايير الدولية.

حصل يوسف بلايلي على ركلة جزاء في الدقيقة 25، أخفق في تسجيلها، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليهز الشباك في الدقيقة 29 بطريقة رائعة ليضع الجزائر في المقدمة.

وضاعف سعيد بن رحمة الغلة في الدقيقة 40، قبل أن ينجح القائد سفيان فغولي في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة قوية، فشل الحارس في التعامل معها قبل نهاية الشوط الأول.

وأجرى جمال بلماضي مدرب الجزائر العديد من التغييرات بعد الاستراحة، وتمكن الهداف إسلام سليماني من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 87 بضربة رأس جميلة، بعد تسديدة بن رحمة التي اصطدمت بالمدافع وعادت إليه.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى متفوقا بنقطتين على بوركينا فاسو، التي تعادلت 1-1 على أرضها مع النيجر.

ويلتقي منتخب الجزائر في مباراة حاسمة مع بوركينا فاسو في ختام منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة.

ويكفي منتخب الجزائر التعادل في اللقاء الأخير للتأهل للدور الحاسم في التصفيات.

تصفيات أفريقيا لكأس العالم: الجزائر تدك شباك جيبوتي برباعية وتنتظر الحسم أمام بوركينا فاسو https://t.co/mxffiICPeU pic.twitter.com/5ARjOGilxf — إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير بالتصفيات، الذي يشمل مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.

ويملك المنتخب الجزائري الرقم القياسي كأكثر منتخب أفريقي يحقق سلسلة مباريات متتالية بدون هزيمة في تاريخ كرة القدم، برصيد 31 مباراة على التوالي، حيث نجح في وقت سابق في كسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم منتخب كوت ديفوار بالحفاظ على سجله بدون هزيمة في 26 مباراة متتالية، خلال الفترة من 2011 حتى 2013.

ويلتقي كل منتخب مع المنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعته بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الثالث والنهائي، الذي يتكون من 5 مواجهات تلعب بنظام الذهاب والإياب أيضًا، وتسبقها قرعة لتحديد كل فريقين متنافسين، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

ويشارك في التصفيات 40 منتخبًا تأهل منها 14 بعد دور تمهيدي انضمت إلى أفضل 26 منتخبًا فيالقارة، بحسب آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (كانون الأول/ديسمبر 2019)، إذ وزعت هذه المنتخبات على 10 مجموعات من 4 منتخبات.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات عن قارة أفريقيا هو المنتخب الكاميروني مع (7) مرات، يليه نظيره النيجيري (6)، ثم كل من المغرب وتونس (5 مرات).