التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراتي مصر ضد أنغولا وليبيا مع الغابون في تصفيات كأس العالم

تقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويحل منتخب ليبيا ضيفا على منافسه الغابون، كما يخرج منتخب مصر لمواجهة أنغولا ضمن منافسات هذه الجولة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهتي مصر وأنغولا بجانب ليبيا مع الغابون، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليبيا ضد مضيفه الغابون الساعة 18:00 الجمعة، بتوقيت ليبيا على ملعب (فرانسيفيل).

وتنقل المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي ”فيفا“ بموقع يوتيوب وقناة SSC3 بصوت المعلق خالد المديفر داخل السعودية.

وتقام مباراة مصر ضد مضيفه أنغولا الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة على ملعب (11 نوفمبر) بالعاصمة الأنغولية لواندا.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 المصرية بصوت المعلق بلال علام بجانب مؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية.

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.. ماذا يحتاج منتخب مصر لبلوغ جولة الحسم؟ https://t.co/b2Jcs7APTn pic.twitter.com/zHrZ9QOvrN — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

ترتيب المجموعة.. وسيناريوهات التأهل

يحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل مع الغابون خارج دياره ولم يعرف طعم الهزيمة.

وسجل منتخب مصر 6 أهداف وتلقى هدفا واحدا، ويقوده حاليا المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى المهمة خلفا للمدرب حسام البدري.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعدما حقق انتصارين وتلقى هزيمتين على يد مصر.

وسجل المنتخب الليبي بقيادة مدربه الإسباني خافيير كليمنتي 3 أهداف وتلقى 5 أهداف في مرماه.

ويحتل المنتخب الغابوني المركز الثالث برصيد 4 نقاط كما يحتل منتخب أنغولا المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

ويقضي نظام مرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية بتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات العشر، وسيتم إجراء قرعة لتحديد 5 مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب وستصعد المنتخبات الخمس الفائزة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وضمنت 3 منتخبات بشكل رسمي التأهل للمرحلة النهائية وهي المغرب والسنغال ومالي.

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تاريخ المواجهات

تقابل منتخب ليبيا مع مضيفه الغابون خلال 4 مواجهات رسمية من قبل، ويتفوق المنتخب الليبي برصيد انتصارين وخسارة وحيدة وتعادل انتهى بالفوز بركلات الترجيح.

لعب المنتخبان في تصفيات مونديال 2010 وفاز منتخب ليبيا بنتيجة 1/0 على ملعبه كما فاز منتخب الغابون بنفس النتيجة ثم تقابلا في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين وتعادلا بنتيجة 1/1 وفاز المنتخب الليبي بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين قد أقيمت يوم 1 سبتمبر الماضي بالتصفيات الحالية، وفاز منتخب ليبيا على حساب الغابون بنتيجة 2/1.

ويؤكد التاريخ أيضا تفوق منتخب مصر على حساب أنغولا بالفوز في 4 لقاءات وتعادلا مرة ولم يسبق أن فاز منتخب أنغولا من قبل.

وبدأت لقاءات المنتخبين في تصفيات كأس العالم 1994 وفاز منتخب مصر بنتيجة 1/0 وتعادلا دون أهداف في لواندا ثم تقابلا في كأس الأمم الأفريقية 1996 وفاز الفراعنة بنتيجة 2/1 بدور المجموعات.

وتجدد الموعد في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008 وفاز منتخب مصر بنتيجة 2/1 ثم فاز الفراعنة بنتيجة 1/0 في آخر لقاءاته ضد أنغولا يوم 1 سبتمبر الماضي بالتصفيات الحالية.

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ليبيا ضد الغابون

يخوض منتخب ليبيا الاختبار الصعب ضد الغابون متمسكا بآخر آمال التأهل للمرحلة النهائية ومحاولة تحقيق الفوز بانتظار تعثر الفراعنة.

ويغيب عن صفوف المنتخب الليبي الحارس محمد نشنوش ومبروك المصراتي، ويعتمد المدرب الإسباني خافيير كليمنتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مراد الوحيشي، وأمامه رباعي خط الدفاع سند الورفلي وأحمد التربي وعبدالله الشريف والمعتصم صبو.

ويقود خط الوسط عمر الخوجة وبجواره فيصل البدري وأمامهما مؤيد اللافي ويمينا محمد صولة ويسارا حمدو الهوني وفي الهجوم محمد زعبية.

وفي المقابل، يدخل منتخب الغابون المباراة بقيادة مدربه الفرنسي باتريس نوفو باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه وحسم الفوز والتمسك بآخر بصيص أمل في التأهل من خلال الوصول للنقطة السابعة انتظارا لفوز منتخب أنغولا على حساب مصر ليبقى الفوز أمل الغابون في آخر مواجهة ضد مصر.

ويعتمد منتخب الغابون على تشكيلته التي تضم جيان أمونومي لحراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع سيدني أوبيسا وجوهان أوبيانغ وإيكويل مانغا وأليكس موسوندا.

ويقود خط الوسط بوكو بايوجو وديديه ندونغ وجيم أليفاناه وآرون بابوندزا مع ثنائي الهجوم بيير إيمريك أوباميانغ ودينيس بوانغا.

قائمة منتخب مصر.. استبعاد طارق حامد وزيزو وعودة أفشة ومحمد شريف https://t.co/OH6A86RhzE pic.twitter.com/ezvmMg7xni — إرم سبورت (@EremSports) November 6, 2021

وقال أحمد المصلي مهاجم منتخب ليبيا الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المنتخب الليبي تبدو حظوظه صعبة بعض الشيء في مشوار التصفيات للوصول للمرحلة النهائية.

وأشار إلى أن المنتخب الليبي سيلعب بأسلوب هجومي من أجل تحقيق الفوز على حساب الغابون والتمسك بآخر أمل للتأهل وانتظار خسارة منتخب مصر أمام أنغولا.

وتوقع المصلي اندفاعا هجوميا للمنتخب الليبي في البداية والاعتماد على انطلاقات صولة والهوني بجانب منح الحرية لصانع الألعاب مؤيد اللافي.

مصر ضد أنغولا

يخوض منتخب مصر اختبارا مهما من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة الأخيرة في التصفيات الأفريقية.

وأثار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر جدلا واسعا مرة أخرى باختياراته بعدما استبعد طارق حامد وأحمد سيد زيزو ثنائي الزمالك ورمضان صبحي جناح بيراميدز بينما يغيب محمود حمدي الونش للإيقاف عن لقاء أنغولا بجانب عمر مرموش للإصابة.

وقال روجير دي سا المدرب العام لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المنتخب المصري لديه الثقة في قدراته وإمكانية تحقيق الفوز على حساب أنغولا في عقر داره لضمان التأهل.

وأشار إلى أن كيروش يمنح الفرصة لمن يستحقها، موضحا أن منتخب مصر يملك مجموعة مميزة من اللاعبين في المرحلة الحالية ويسعى لحسم الصعود للمرحلة الأخيرة.

حقيقة طلب كيروش إقالة عصام الحضري من جهاز منتخب مصر (فيديو) https://t.co/nu1b8vZvwK pic.twitter.com/lRKaDK2MFc — إرم سبورت (@EremSports) October 13, 2021

ومن المرجح أن يعتمد منتخب مصر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه رباعي خط الدفاع أيمن أشرف أو محمود علاء بجانب أحمد حجازي ويمينا أكرم توفيق ويسارا أحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط محمد النني وبجانبه عمرو السولية وعبدالله السعيد، مع ثلاثي خط الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدي أفشة أو محمد شريف.

في المقابل، يدخل منتخب أنغولا المباراة باحثا عن نتيجة إيجابية رغم تبخر آماله في التأهل للمرحلة الأخيرة.

وقال المدرب البرتغالي بيدرو جونسفاليس المدير الفني لمنتخب أنغولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن منتخب مصر من أقوى فرق أفريقيا وهو الأكثر حصولا على البطولات كما أنه يضم محمد صلاح أفضل لاعب حاليا في العالم من وجهة نظره.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب أنغولا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى هوجو ماركيس، وأمامه رباعي خط الدفاع كيالوندا جاسبار وجوناثان بياتو وإيدي أفونسو وتو كارنيرو.

ويقود خط الوسط اللاعب شو وبجواره استريلا وأمامهما جيريمي بيلا، وفي الهجوم هيرينيلسون وزيني ومبالا نزولا.

وقال محمد عمارة نجم منتخب مصر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المنتخب المصري الأقرب لتحقيق الفوز على حساب أنغولا وحسم التأهل ولكن المواجهة لن تكون سهلة.

وأشار إلى أن منتخب مصر لديه مشكلة واضحة لعدم وجود جناح أيسر، موضحا أن مصطفى فتحي الأفضل لشغل هذا المركز، كما أن محمود علاء الأنسب لشغل دور قلب الدفاع بجانب حجازي.