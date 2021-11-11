رسميا.. البلجيكي مارك فيلموتس مدربا لنادي الرجاء البيضاوي المغربي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس لقيادة الفريق خلفًا للتونسي لسعد الشابي.

وقال النادي عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ إنه سيتم تقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام في أحد فنادق الدار البيضاء في وقت لاحق اليوم.

وقاد فيلموتس البالغ من العمر 52 عامًا منتخب بلاده من 2012 إلى 2016، حيث قاد الفريق في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا قبل أن يدرب لاحقًا منتخبي ساحل العاج وإيران لفترة قصيرة.

وانفصل الرجاء، وصيف بطل الدوري والمتوج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، في نسختها الأخيرة وكأس العرب للأندية، عن مدربه التونسي الشابي بعد 7 شهور إثر انتخاب الرئيس الجديد للنادي أنس محفوظ.

وكان نادي الرجاء البيضاوي المغربي أعلن، الثلاثاء الماضي، إقالة مدربه التونسي الأسعد الشابي من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج منذ بداية الموسم.

وقال نادي الرجاء في بيان رسمي، إنه توصل لاتفاق مع الشابي على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، موجهين الشكر له على الفترة الماضية

ويحتل فريق الرجاء البيضاوي المركز الثاني، بعد مرور 10 جولات من مسابقة الدوري المغربي برصيد 21 نقطة خلفًا لبطل المسابقة وغريمه الوداد المتصدر بـ26 نقطة.

تاريخ مارك فيلمتوس التدريبي

قاد مارك فيلمتوس تدريب منتخب بلجيكا، خلال الفترة من 2012 إلى 2016، ونجح في الصعود إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2016“ في فرنسا.

كما تولى فيلموتس تدريب منتخب كوت ديفوار، خلال العام 2017، قبل أن يتولى تدريب منتخب إيران، العام 2019.

يذكر أن الرجاء المغربي يترقب أيضًا الموعد النهائي لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويدرس الاتحاد الأفريقي المواعيد المقترحة من جانب ناديي الأهلي والرجاء، لتحديد الموعد النهائي لكأس السوبر.

ويخوض الرجاء لقاء السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية، فيما يشارك الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والذي تُوج به 10 مرات من قبل.

ويخوض النادي الأهلي المصري البطولة، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي، حينما فاز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون ردٍ.