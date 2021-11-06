رياضة

الوداد يتعادل مع الرجاء ويواصل صدارة ترتيب الدوري المغربي
تاريخ النشر: 06 نوفمبر 2021 17:54 GMT
تاريخ التحديث: 06 نوفمبر 2021 20:50 GMT

الوداد يتعادل مع الرجاء ويواصل صدارة ترتيب الدوري المغربي

تعادل الوداد مع نظيره الرجاء بهدف لمثله، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في الجولة العاشرة من الدوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعادل الوداد مع نظيره الرجاء بهدف لمثله، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في الجولة العاشرة من الدوري المغربي.

وسجل هدف الوداد صلاح الدين بنيشو في الدقيقة 78، وتعادل للرجاء مروان هدهودي في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة، وصل رصيد الوداد إلى النقطة 26 ليواصل صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، والرجاء يلاحقه في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

ودخل وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، المباراة بتشكيلة مكونة من، التكناوتي، داري، كومارا، العملود، عطية الله، جبران، الداودي، الحسوني، اللافي، مسوفا، مبينزا.

بينما دخل لسعد الشابي، مدرب الرجاء الرياضي، بتشكيلة مكونة من الزنيتي، هدهودي، حركاس، مدكور، ناهيري، عرجون، زريدة، متولي، حافيظي، الوردي، وحميد أحداد.

وشهد الشوط الأول العديد من الهجمات الخطيرة بين الفريقين، وأيضا كانت المشادات هي عنوان هذا الشوط، حيث قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه يحيى جبران ومحمد الناهيري.

وكاد أشرف داري قريبا من التسجيل في مرمى الرجاء الرياضي في الدقيقة الـ40 برأسية ضعيفة استقرت بين يدي الزنيتي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين.

ومع الشوط الثاني، انتفض الوداد وكاد أن يسجل محمد الناهيري لاعب الرجاء في مرماه مع الدقيقة 73 لكن الحارس أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 78 سجل صلاح الدين بنيشو الهدف الأول للوداد من تصويبة رائعة من على حدود منطقة جزاء الرجاء.

ولم يهنأ لاعبو الوداد بفرحتهم، حيث تعادل الرجاء عن طريق مروان هدهودي في الدقيقة 80.

وكاد أن يسجل الوداد هدفا قاتلا مع الثواني الأخيرة للقاء لولا تدخل تصدي حارس الرجاء للكرة ببراعة ليبعدها عن مرماه.

والتقى الفريقان من قبل، قبل مباراة اليوم، في 130 مباراة في الدوري المغربي، حيث يتفوق الرجاء برصيد 37 انتصارا مقابل 32 فوزا للوداد، وحسم التعادل 61 مباراة بين الفريقين.

وكان الوداد قد حسم النسخة الماضية من بطولة الدوري المغربي قبل نهايتها، بعد منافسة شرسة مع غريمه الرجاء الذي توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية والبطولة العربية للأندية.

ويحتل الوداد صدارة قائمة الألقاب المحلية، حيث يمتلك 21 لقبا في الدوري المغربي، آخرها في الموسم الماضي، و9 كؤوس، مقابل 11 دوريا و8 كؤوس للرجاء الذي يتفوق في الألقاب القارية، حيث حقق لقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات.

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