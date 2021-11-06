الوداد يتعادل مع الرجاء ويواصل صدارة ترتيب الدوري المغربي

تعادل الوداد مع نظيره الرجاء بهدف لمثله، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في الجولة العاشرة من الدوري المغربي.

وسجل هدف الوداد صلاح الدين بنيشو في الدقيقة 78، وتعادل للرجاء مروان هدهودي في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة، وصل رصيد الوداد إلى النقطة 26 ليواصل صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، والرجاء يلاحقه في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

ودخل وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، المباراة بتشكيلة مكونة من، التكناوتي، داري، كومارا، العملود، عطية الله، جبران، الداودي، الحسوني، اللافي، مسوفا، مبينزا.

بينما دخل لسعد الشابي، مدرب الرجاء الرياضي، بتشكيلة مكونة من الزنيتي، هدهودي، حركاس، مدكور، ناهيري، عرجون، زريدة، متولي، حافيظي، الوردي، وحميد أحداد.

وشهد الشوط الأول العديد من الهجمات الخطيرة بين الفريقين، وأيضا كانت المشادات هي عنوان هذا الشوط، حيث قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه يحيى جبران ومحمد الناهيري.

وكاد أشرف داري قريبا من التسجيل في مرمى الرجاء الرياضي في الدقيقة الـ40 برأسية ضعيفة استقرت بين يدي الزنيتي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين.

ومع الشوط الثاني، انتفض الوداد وكاد أن يسجل محمد الناهيري لاعب الرجاء في مرماه مع الدقيقة 73 لكن الحارس أنقذ الموقف.

الكرة تصطدم بالقائم..

محمد ناهيري كاد يسجل ولكن في مرمى الرجاء!#الوداد_الرجاء #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/MjTAdO7oBz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 6, 2021

وفي الدقيقة 78 سجل صلاح الدين بنيشو الهدف الأول للوداد من تصويبة رائعة من على حدود منطقة جزاء الرجاء.

الديربي لحظة مناسبة يولد فيها الكبار..

صلاح الدين بن يشو يسجل للوداد في مرمى الرجاء #الوداد_الرجاء #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/DFmUz67e7Y — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 6, 2021

ولم يهنأ لاعبو الوداد بفرحتهم، حيث تعادل الرجاء عن طريق مروان هدهودي في الدقيقة 80.

سريعاً.. الرجاء يعود

الهدهودي يسجل هدف التعادل بضربة رأسية#الوداد_الرجاء #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/iPBQUppOGZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 6, 2021

وكاد أن يسجل الوداد هدفا قاتلا مع الثواني الأخيرة للقاء لولا تدخل تصدي حارس الرجاء للكرة ببراعة ليبعدها عن مرماه.

والتقى الفريقان من قبل، قبل مباراة اليوم، في 130 مباراة في الدوري المغربي، حيث يتفوق الرجاء برصيد 37 انتصارا مقابل 32 فوزا للوداد، وحسم التعادل 61 مباراة بين الفريقين.

وكان الوداد قد حسم النسخة الماضية من بطولة الدوري المغربي قبل نهايتها، بعد منافسة شرسة مع غريمه الرجاء الذي توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية والبطولة العربية للأندية.

ويحتل الوداد صدارة قائمة الألقاب المحلية، حيث يمتلك 21 لقبا في الدوري المغربي، آخرها في الموسم الماضي، و9 كؤوس، مقابل 11 دوريا و8 كؤوس للرجاء الذي يتفوق في الألقاب القارية، حيث حقق لقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات.