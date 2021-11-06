التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الرجاء ضد الوداد في الدوري المغربي

تتجه أنظار عشاق الكرة المغربية، مساء اليوم السبت، إلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء لمتابعة لقاء الديربي البيضاوي الذي يجمع بين الوداد وضيفه الرجاء في الجولة العاشرة من الدوري المغربي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء، فإلى السطور القادمة:

The Derby is starting in less than 24 hours, and the players have only one thing in mind🔜🦅💯#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/XZgWxdKMyU — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) November 5, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 17:00 بتوقيت الرباط ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المغربي.

ويدير اللقاء الحكم المغربي كريم صبري، وتنقل المباراة عبر القناة الرياضية المغربية بصوت المعلق عبدالصمد ولد شهبية، بجانب قناة أبوظبي الرياضية ١.

ترتيب الفريقين

يحتل الوداد صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة بعدما حقق الفريق 8 انتصارات وتعادلا وحيدا دون هزيمة.

ويقود الفريق المدرب وليد الركراكي. وسجل الوداد 14 هدفا وتلقى هدفين، وهو صاحب أقوى دفاع بالدوري المغربي.

Here comes another game, another opportunity to make it happen again. 🍿#Derby #DimaWydad pic.twitter.com/QHYh04mL8b — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) November 5, 2021

ويحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 20 نقطة بواقع 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

ويقود الرجاء المدرب التونسي لسعد الشابي، وسجل الرجاء 14 هدفا وتلقى 5 أهداف.

وفاز الوداد في آخر مواجهة ضد الرجاء بنتيجة 2/1 يوم 3 يوليو الماضي، ولم يخسر الوداد لقاء الديربي في آخر 3 مواجهات.

أسلحة الركراكي

يدخل الوداد المواجهة باحثا عن تحقيق الفوز الذي يضرب به عدة عصافير بحجر واحد فالنقاط الثلاث ستساهم في اتساع الفارق مع الرجاء كما أن الوداد سيعزز ثقة جماهيره في الفريق والجهاز الفني الحالي بخلاف توجيه ضربة معنوية قوية للرجاء منافسه التقليدي.

وقال وليد الركراكي مدرب الوداد قبل هذه المواجهة عبر تصريحات تليفزيونية إنه يعلم تماما أن مباراة الديربي مميزة ولها أجواء خاصة مؤكدا أن فريقه في أتم الجاهزية والاستعداد لخوض المباراة.

ويغيب عن صفوف الوداد رضا الجعدي لاعب الفريق للإصابة بينما تأكدت جاهزية أشرف داري وزهير المترجي.

ومن المرجح أن يعتمد الوداد على تشكيلته التي تضم الحارس رضا التكناوتي، وأمامه رباعي خط الدفاع يحيى عطية الله وأشرف داري وأيوب عملود والشيخ كومارا.

ويقود خط الوسط جلال الداودي وبجواره يحيى جبران وأمامهما أيمن حسون، وفي الهجوم مؤيد اللافي وجاي مبينزا وسيمون مسوفا.

أوراق الشابي

يسعى الرجاء لحصد الفوز من أجل تقليص الفارق ومصالحة جماهيره في ظل تذبذب النتائج مؤخرا.

وقال المدرب لسعد الشابي في تصريحات تلفزيونية قبل اللقاء إن مباراة الديربي لها طابع خاص ولا تحتاج للشحن من جانب المدرب فاللاعبون في أعلى درجات الحماس ويقاتلون من أجل الفوز بمثل هذه المباريات.

ويغيب عن الرجاء عدة لاعبين لأسباب فنية وعلى رأسهم سيلا ومصطفى كوياتي وبدر بولهرود وسامي هين ومحمد المكعازي.

ومن المرجح أن يعتمد الشابي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أنس الزنيتي، وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الإله مدكور ومروان هدهودي ومحمد ناهيري وإلياس الحداد.

ويقود خط الوسط عمر العرجون وبجواره زكريا الوردي وأمامهما عبدالإله الحافيظي، مع ثلاثي الهجوم محسن متولي ومحمود بنحليب وحميد أحداد.

الوداد يتوج بالدوري المغربي للمرة الـ21 في تاريخه بعد فوزه على مولودية وجدة https://t.co/hpzc3sFdqM pic.twitter.com/71dhSa4S4y — إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2021

وقال طارق مصطفى مدرب سريع واد زم المغربي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن لقاء ديربي الدار البيضاء لا شك له أجواء خاصة وطبيعة مختلفة.

وأشار إلى أن الرجاء يعاني بشكل واضح في مسألة القدرات الهجومية خاصة بعد رحيل بن مالانغو وسفيان رحيمي للدوري الإماراتي.

وأوضح أن الرجاء سيلعب لاستغلال موهبة الثنائي محسن متولي والحافيظي في إرسال الكرات الدقيقة والاستفادة من سرعات أحداد وبنحليب.

وأكد أن الوداد لديه أسلحة مهمة وخطيرة مع قدرات المدرب الركراكي، خاصة الثنائي الأجنبي مسوفا ومبينزا.

وأشار إلى أن الوداد يملك أقوى خط دفاع واهتزت شباكه مرتين فقط في 9 مباريات، وهو ما يجعل المباراة في غاية الصعوبة.