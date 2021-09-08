رياضة

عبد الرؤوف بن غيث يفسخ عقده مع الترجي والنادي التونسي يقرر شكواه
تاريخ النشر: 08 سبتمبر 2021 18:43 GMT
تاريخ التحديث: 08 سبتمبر 2021 19:35 GMT

عبد الرؤوف بن غيث يفسخ عقده مع الترجي والنادي التونسي يقرر شكواه

لم يكشف الترجي عن أسباب فسخ اللاعب ارتباطه مع النادي من جانب واحد.

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قرر الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تقديم شكوى ضد لاعبه الجزائري عبد الرؤوف بن غيث، بعد فسخ عقده مع النادي من جانب واحد.

وقال الترجي في بيان رسمي اليوم الأربعاء: ”أبلغ اللاعب عبد الرؤوف بن غيث إدارة النادي بفسخ عقده من جانب واحد، ورحل عن النادي يوم الاثنين الماضي“.

وأضاف: أمام هذا القرار المفاجئ والتعسفي وغير الشرعي قررت الإدارة اللجوء إلى الجهات المختصة للدفاع عن حقوق النادي ضد اللاعب، وكل من يتضح أنه قام بتحريضه على ما فعله“.

ولم يكشف الترجي عن أسباب فسخ اللاعب ارتباطه مع النادي من جانب واحد، لكن يبدو أنه جاء بسبب تأخر الحصول على مستحقاته المالية.

وانضم بن غيث (25 عاما) للترجي قادما من اتحاد العاصمة الجزائري في 2019، وتوج معه بلقب الدوري المحلي في آخر موسمين.

ويستعد الترجي للدفاع عن لقبه للدوري عندما ينطلق الموسم الجديد الشهر المقبل.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play