تصفيات كأس العالم: الجزائر تتعثر بالتعادل أمام بوركينا فاسو

فرضت بوركينا فاسو التعادل 1-1 على الجزائر في مراكش بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء.

وافتقد فريق المدرب جمال بلماضي الشراسة المعتادة، ولم يحافظ على تقدمه بهدف سفيان فيغولي في الدقيقة 18 من متابعة لتمريرة إسلام سليماني.

وأبعد الحارس هيرفي كوفي ضربة رأس سليماني بعد ركلة حرة نفذها رياض محرز في الدقيقة 25، وردت بوركينا فاسو عبر لاسينا ديارا، لكن الحارس رايس مبولحي تألق في محاولتين.

وعاد كوفي ليتصدى لفرصة أخرى من سليماني بعد مرور نصف ساعة من اللقاء.

ودخلت بوركينا فاسو الشوط الثاني بقوة، وتدخل مبولحي للتصدي لبعض المحاولات قبل أن تهتز شباكه بهدف عبدول فيصل تابوسا بعد أن أفلت من الرقابة في الدقيقة 64.

وأخفقت محاولات محرز ورفاقه في استعادة التقدم، ليكتفي أبطال أفريقيا برفع رصيدهم إلى 4 نقاط من مباراتين بالمجموعة الأولى عقب اكتساح جيبوتي 8-صفر في الجولة الافتتاحية.

وتتقدم الجزائر بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، بينما تملك النيجر 3 نقاط، فيما يبقى رصيد جيبوتي خاويًا.

ويبلغ متصدرو المجموعات فقط الدور الأخير، ويشمل مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر، العام المقبل.