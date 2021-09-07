تصفيات كأس العالم: تونس تفوز خارج الديار على زامبيا 2/0 وتنفرد بالصدارة (فيديو)

واصلت تونس انطلاقتها القوية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد الفوز خارج أرضها 2-صفر على زامبيا، لتنفرد بصدارة المجموعة الثانية، اليوم الثلاثاء.

وضع وهبي الخزري مهاجم مونبلييه الزوار في المقدمة من ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة التاسعة.

وأكد البديل أنيس بن سليمان الانتصار مكللا هجمة سريعة في الوقت المحتسب بدل الضائع، لترفع تونس رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين، بعد فوزها 3-صفر على غينيا الاستوائية، مقابل ثلاث نقاط لزامبيا.

وتلتقي موريتانيا مع غينيا الاستوائية في وقت لاحق اليوم ضمن نفس المجموعة، بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية.

ويتأهل متصدرو المجموعات إلى الدور الأخير بالتصفيات الإفريقية لخوض مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها للنهائيات في قطر العام المقبل.

وبعد البداية الرائعة تراجعت تونس عقب الهدف المبكر من ركلة جزاء إثر لمسة يد، لتسيطر زامبيا على اللقاء.

وسدد برنس مومبا بجوار القائم، فيما مرت ضربة رأس سولومون ساكالا بعيدا عن المرمى.

وفي الشوط الثاني واصلت زامبيا، بطلة إفريقيا 2012، الاستحواذ، وتمكن حارس تونس فاروق بن مصطفى من التصدي لمحاولتين من برايان مويلا.

وأضاع جيمي موكويا فرصة خطيرة لإدراك التعادل، بعدما انفرد بالحارس في الدقيقة 84، قبل أن يطلق بن سليمان رصاصة الرحمة من متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس.

وتطمح تونس للتأهل لكأس العالم للمرة السادسة بعد نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018، ولم يسبق لها اجتياز الدور الأول.