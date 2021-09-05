رياضة

إطلاق نار قرب بعثة منتخب المغرب في كوناكري عاصمة غينيا (فيديو)
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2021 13:29 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2021 14:45 GMT

إطلاق نار قرب بعثة منتخب المغرب في كوناكري عاصمة غينيا (فيديو)

الشكوك تحوم حول إقامة مباراة المغرب وغينيا غدا الإثنين.

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

تعيش بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، حالة من الخوف والهلع في كوناكري عاصمة غينيا، بعد اضطراب الأوضاع في البلد، والحديث عن محاولة انقلابية ونزول الجيش للشوارع.

وبحسب مصادر إعلام مغربية، فقد سُمع إطلاق نار بجانب الفندق الذي تقيم فيه بعثة المنتخب المغربي والصحفيين، ووجهت السفارة المغربية تعليمات للجميع بالتزام أماكنهم في الفندق، وعدم مغادرته في انتظار معرفة تطورات الأوضاع.

وشاهد الصحفيون من الفندق، قوات الجيش يطالبون المواطنين بالرجوع لمنازلهم، ولازال الوضع سيئا، وإطلاق النار مستمرا في شوارع العاصمة.

ووصل المنتخب المغربي كوناكري؛ لمواجهة المنتخب الغيني برسم الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، وكان من المقرر أن يجرى اللقاء غدا الإثنين.

وبحسب تقارير إعلامية مغربية، فإن الحصة التدريبية المقررة مساء اليوم الأحد، للمنتخب المغربي والمؤتمر الصحفي للمدرب وحيد خليلهودزيتش في طريقها للإلغاء، كما أن مصير اللقاء لازال مجهولا وقد يلغى بدوره.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة التاسعة التي تضم غينيا والسودان وينيا بيساو، وافتتح أسود الأطلس مشوارهم بالفوز 2/0 على السودان.

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