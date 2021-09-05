إطلاق نار قرب بعثة منتخب المغرب في كوناكري عاصمة غينيا (فيديو)

تعيش بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، حالة من الخوف والهلع في كوناكري عاصمة غينيا، بعد اضطراب الأوضاع في البلد، والحديث عن محاولة انقلابية ونزول الجيش للشوارع.

وبحسب مصادر إعلام مغربية، فقد سُمع إطلاق نار بجانب الفندق الذي تقيم فيه بعثة المنتخب المغربي والصحفيين، ووجهت السفارة المغربية تعليمات للجميع بالتزام أماكنهم في الفندق، وعدم مغادرته في انتظار معرفة تطورات الأوضاع.

Tentative de coup d’Etat actuellement en Guinée 🇬🇳 ! 😰😰pic.twitter.com/J25uwKUWO0 — SOCCER212 (@SCCR_212) September 5, 2021

وشاهد الصحفيون من الفندق، قوات الجيش يطالبون المواطنين بالرجوع لمنازلهم، ولازال الوضع سيئا، وإطلاق النار مستمرا في شوارع العاصمة.

ووصل المنتخب المغربي كوناكري؛ لمواجهة المنتخب الغيني برسم الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، وكان من المقرر أن يجرى اللقاء غدا الإثنين.

تبادل إطلاق النار أمام القصر الرئاسي في العاصمة الغينية كوناكري مقر إقامة بعثة #المنتخب_المغربي

قبل ساعات من مواجهه غينيا _المغرب في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

تتواجد هناك قوات مغربية ، مكلفة بالتدريب و حفظ الأمن

قد تتكلف بمهمة اجلاء المنتخب المغربي pic.twitter.com/At38okuKX9 — M͟U͟S͟T͟A͟P͟H͟A͟ R͟E͟M͟I͟ ✩ (@mustaphaRemi2) September 5, 2021

وبحسب تقارير إعلامية مغربية، فإن الحصة التدريبية المقررة مساء اليوم الأحد، للمنتخب المغربي والمؤتمر الصحفي للمدرب وحيد خليلهودزيتش في طريقها للإلغاء، كما أن مصير اللقاء لازال مجهولا وقد يلغى بدوره.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة التاسعة التي تضم غينيا والسودان وينيا بيساو، وافتتح أسود الأطلس مشوارهم بالفوز 2/0 على السودان.