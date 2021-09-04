أنس جابر تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد الخسارة أمام البلجيكية أليسي ميرتنز

ودعت التونسية أنس جابر المصنفة 21 عالميًا، بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد الخسارة أمام البلجيكية أليسي ميرتنز المصنفة 16 عالميًا، في الدور الثالث، بمجموعتين دون ردٍ.

وفازت البلجيكية بسهولة بنتيجة 6/3 في الشوط الأول، و7/5 في الشوط الثاني لتحرم أنس جابر من تحقيق إنجاز تاريخي في هذه البطولة.

وكانت أنس جابر قد وصلت للدور الثالث في نسختي 2019 و2020، وخرجت أمام بليسكوفا وكينين.

أنس جابر تحرز بطولة برمنغهام للتنس بعد تجاوزها الروسية داريا كاساتكينا https://t.co/cvMcgs9Mry pic.twitter.com/fED1dLXnmz — إرم سبورت (@EremSports) June 20, 2021

وودعت نعومي أوساكا المدافعة عن اللقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد الخسارة في الدور الثالث 5/7 و7/6 و6/4 أمام الكندية ليلى فرنانديز في استاد آرثر آش، قبل أن تؤكد أنها ستحصل على راحة من اللعبة.

وقالت أوساكا التي تساقطت دموعها في مؤتمر صحفي عقب المباراة، ووضعت حافة القبعة أمام عينيها: ”أشعر أنني في هذه اللحظة لا أعرف ماذا أريد أن أفعل، وبكل أمانة لا أعرف متى سألعب مباراتي المقبلة في التنس“.

وأضافت اللاعبة اليابانية: ”أعتقد أنني سأحصل على راحة من اللعب لبعض الوقت“.

وتظهر أوساكا في بطولة كبيرة لأول مرة منذ الانسحاب من فرنسا المفتوحة هذا العام، لكن عودتها إلى فلاشينغ ميدوز لم تكتمل بالشكل المطلوب، وغادرت الملعب، عقب الهزيمة، بعدما فقدت هدوءها في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية.

وألقت أوساكا مضربها على الأرض مرتين بسبب شعورها بالإحباط من حصول فرنانديز على 5 نقاط متتالية في الشوط الفاصل، وسط أداء رائع من اللاعبة الكندية الشابة.

ولم تحصل أوساكا على تحذير أو مخالفة للوائح، وغادرت الملعب بعد خسارة المجموعة الثانية.

وقالت أوساكا: ”أنا آسفة حقًا بخصوص ذلك. كنت أقول لنفسي إنه يجب التحلي بالهدوء، لكنني أشعر ربما أنها كانت بمثابة نقطة غليان“.

وأضافت: ”أشعر في المعتاد أنني أحب التحديات، لكن مؤخرًا أصبحت أشعر بتوتر شديد عندما لا تسير الأمور في مصلحتي، وأشعر أنه يمكنكم الشعور بذلك، ولست متأكدة لماذا تحدث هذه الأمور بهذه الطريقة“.

وللمرة الأولى في 3 أعوام تأهلت لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا المصنفة الثانية إلى الدور الرابع (دور الـ16) في منافسات فردي السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد الفوز الليلة الماضية 6/3 و6/3 على الأمريكية دانييل كولينز.

وستلتقي سبالينكا في الدور المقبل مع البلجيكية إليسه ميرتنز شريكتها في الزوجي.

وتفوقت سبالينكا على كولينز ونجحت بحسم الفوز بعد كسر إرسال اللاعبة الأمريكية 3 مرات.

ولم يسبق لسبالينكا التي صعدت إلى قبل نهائي ويمبلدون الفوز بأي بطولة كبرى على مستوى الفردي.

وقالت الفائزة بعد المباراة: ”لقد تحسن أداؤها كثيرًا منذ أن التقينا أول مرة، وكانت معركة كبيرة“.

وشكرت سبالينكا الجمهور الذي بقي في الملعب لساعة متأخرة لأن المباراة بدأت قرب منتصف الليل واستمرت لما بعد الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتوجت سبالينكا وميرتنز بلقب زوجي السيدات في بطولتي أمريكا المفتوحة 2019، وأستراليا المفتوحة، هذا العام، قبل أن تقرر سبالينكا التركيز بشكل أكبر على الفردي، وكانت آخر مشاركة لهما سويًا في بطولة كندا المفتوحة الشهر الماضي.