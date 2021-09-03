المنتخب التونسي يبدأ تصفيات كأس العالم بفوز ثلاثي على غينيا الاستوائية

أحرز منتخب تونس ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية ويحقق بداية مثالية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الجمعة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين وسط سيطرة تونسية فشلت في هز شباك الضيوف.

افتتح المدافع ديلان برون الثلاثية في الدقيقة 54.

وأضاف إلياس السخيري الهدف الثاني في الدقيقة 78 قبل أن يختتم وهبي الخزري أهداف أصحاب الأرض بركلة جزاء بعدها بأربع دقائق.

منتخب #تونس يفوز على ضيفه #غينيا_الإستوائية 3- 0، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بـ #التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ #كأس_العالم 2022 .

وفي نفس المجموعة خسرت موريتانيا على ملعبها أمام زامبيا 2-1. pic.twitter.com/tUU9TO9vUi — إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2021

وفي نفس المجموعة خسرت موريتانيا على ملعبها أمام زامبيا 2-1.

وتتصدر تونس المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن زامبيا التي فازت 2-1 خارج أرضها على موريتانيا اليوم أيضا.

وستلعب تونس يوم الثلاثاء المقبل مع زامبيا في لوساكا، بينما تستضيف غينيا الاستوائية منتخب موريتانيا في اليوم ذاته.

وفي مباريات أخرى تمكن منتخب الكاميرون تحقيق الفوز على نظيره مالاوي بهدفين دون رد، ونيجيريا فازت على ليبيريا بهدفين دون رد أيضاً.