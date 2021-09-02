تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم: المغرب تفوز على السودان 2/0 والجزائر تكتسح جيبوتي 8/0

حقق منتخب المغرب انتصارا مهما في بداية مشوار تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بفوزه 2-صفر على ضيفه المنتخب السوداني، على استاد مولاي عبد الله بالرباط، اليوم الخميس.

وأحرز المدافع نايف أكرم الهدف الأول بعد عشر دقائق من البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من إلياس الشاعر.

وكان الشاعر أفضل لاعبي المغرب خلال المباراة، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 53 بتسديدة قوية ارتطمت في المدافع محمد أبو عاقلة، ليحولها برأسه بالخطأ في مرماه.

وسجل المغرب هدفا ثالثا قرب النهاية، ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة التاسعة بثلاث نقاط، متقدما بفارق نقطتين عن غينيا وغينيا بيساو بعد تعادلهما 1-1 أمس الأربعاء، بينما يتذيل السودان الترتيب بدون نقاط.

ويحل المغرب ضيفا على غينيا يوم الاثنين، بينما يستضيف المنتخب السوداني غينيا بيساو في اليوم التالي.

سليماني يحرز رباعية في فوز ساحق للجزائر 8-صفر على جيبوتي

أحرز إسلام سليماني أربعة أهداف في انتصار ساحق للجزائر 8-صفر على ضيفتها جيبوتي في مستهل مشوار الفريقين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في ملعب مصطفى تشاكر اليوم الخميس.

وتتصدر الجزائر بطلة افريقيا المجموعة الأولى بثلاث نقاط متفوقة بفارق الأهداف على بوركينا فاسو التي فازت 2-صفر خارج أرضها على النيجر اليوم أيضا.

وعادل سليماني الرقم القياسي لهدافي الجزائر، التي شاركت في كأس العالم أربع مرات، عبر التاريخ برصيد 36 هدفا متساويا مع المهاجم السابق عبد الحفيظ تاسفاوت.

وتلتقي الجزائر يوم الثلاثاء المقبل مع بوركينا فاسو في الجولة الثانية في مدينة مراكش المغربية، بينما تستضيف جيبوتي منتخب النيجر قبلها بيوم واحد.

افتتح سليماني الأهداف في الدقيقة الخامسة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من القائد رياض محرز، وعزز النتيجة بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد لمسة يد من المدافع باتيو يوسف ليشهر له الحكم بطاقة حمراء مباشرة.

وأضاف المدافع رامي بن سبعيني الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 26، وأضاف بغداد بونجاح الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني تمكن سليماني من تسجيل هدفه الثالث والخامس للجزائر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرز الهدف السادس بضربة رأس في الدقيقة 53.

وأحرز القائد محرز الهدف السابع في الدقيقة 67، وبعدها بدقيقتين اختتم راميز زروقي أهداف المباراة عبر تسديدة قوية.