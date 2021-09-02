موقف محمد صلاح من لعب مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم

يسعى حسام البدري، مدرب مصر، للحصول على موافقة ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل ضم محمد صلاح إلى تشكيلة فريقه لمواجهة الجابون الأسبوع القادم في مباراته الثانية بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

واستهل المنتخب المصري مشواره في المجموعة السادسة بالتصفيات بالفوز 1-صفر بملعبه على أنغولا أمس الأربعاء.

لكن تعين على مصر اللعب من دون صلاح ولاعب وسط آرسنال محمد النني بعد أن رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إعطاء الإذن للاعبين بالتوجه إلى الدول الموجودة في قائمة كوفيد-19 الحمراء التي وضعتها الحكومة البريطانية ويتعين على القادمين منها دخول الحجر الصحي عشرة أيام.

منتخب مصر يستهل تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالفوز على أنغولا https://t.co/Xqs1E1TDGS pic.twitter.com/lbj8rhSSGj — إرم سبورت (@EremSports) September 1, 2021

والجابون ليست في قائمة الحكومة البريطانية الحمراء، ما يجعل من الممكن مشاركة صلاح والنني في المباراة التي تقام يوم الأحد القادم.

وقال البدري للصحفيين بعد مباراة أنغولا ”هناك محاولات لانضمام محمد صلاح ومحمد النني للمنتخب قبل لقاء الجابون، وهناك اتصالات قائمة بين الجهاز الإداري واللاعبين سيتحدد على إثرها موقفهما النهائي“.

وغاب عن المباراة أيضا المهاجم مصطفى محمد، وقال البدري إنه متفهم موقف لاعب غلطة سراي التركي الذي باءت محاولاته بالفشل في الانتقال إلى بوردو الفرنسي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات في أوروبا.

نتائج مباريات الأربعاء من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.. وترتيب مجموعة منتخبنا الوطني💥💥#مساء_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/wj4hEbcT68 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 1, 2021

وتم تقسيم 40 دولة على عشر مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة في مارس آذار، سيتحدد على إثرها الفرق الأفريقية الخمسة المتأهلة لنهائيات قطر 2022.

وبحسب قناة أون تايم سبورتس المصرية فإن صلاح سيتواجد مع منتخب مصر خلال مباراته المقبلة مع الجابون برفقة محمد النني.