رياضة

موقف محمد صلاح من لعب مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2021 5:46 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2021 7:50 GMT

موقف محمد صلاح من لعب مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم

استهل المنتخب المصري مشواره في المجموعة السادسة بالتصفيات بالفوز 1-صفر في ملعبه على أنغولا أمس الأربعاء.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

يسعى حسام البدري، مدرب مصر، للحصول على موافقة ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل ضم محمد صلاح إلى تشكيلة فريقه لمواجهة الجابون الأسبوع القادم في مباراته الثانية بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

واستهل المنتخب المصري مشواره في المجموعة السادسة بالتصفيات بالفوز 1-صفر بملعبه على أنغولا أمس الأربعاء.

لكن تعين على مصر اللعب من دون صلاح ولاعب وسط آرسنال محمد النني بعد أن رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إعطاء الإذن للاعبين بالتوجه إلى الدول الموجودة في قائمة كوفيد-19 الحمراء التي وضعتها الحكومة البريطانية ويتعين على القادمين منها دخول الحجر الصحي عشرة أيام.

 

والجابون ليست في قائمة الحكومة البريطانية الحمراء، ما يجعل من الممكن مشاركة صلاح والنني في المباراة التي تقام يوم الأحد القادم.

وقال البدري للصحفيين بعد مباراة أنغولا ”هناك محاولات لانضمام محمد صلاح ومحمد النني للمنتخب قبل لقاء الجابون، وهناك اتصالات قائمة بين الجهاز الإداري واللاعبين سيتحدد على إثرها موقفهما النهائي“.

وغاب عن المباراة أيضا المهاجم مصطفى محمد، وقال البدري إنه متفهم موقف لاعب غلطة سراي التركي الذي باءت محاولاته بالفشل في الانتقال إلى بوردو الفرنسي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات في أوروبا.

 

وتم تقسيم 40 دولة على عشر مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق ويتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وعودة في مارس آذار، سيتحدد على إثرها الفرق الأفريقية الخمسة المتأهلة لنهائيات قطر 2022.

وبحسب قناة أون تايم سبورتس المصرية فإن صلاح سيتواجد مع منتخب مصر خلال مباراته المقبلة مع الجابون برفقة محمد النني.

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