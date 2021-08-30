أون تايم سبورتس تعلن نقل مباريات تصفيات كأس العالم مجانا

أعلنت قناة ”أون تايم سبورتس“ اليوم الإثنين، نقل مباريات تصفيات كأس العالم مجانا.

وكتب حساب القناة عبر موقع ”فيسبوك“: ”انتظروا تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حصريا على ONTimeSports“.

https://twitter.com/ONTimeSports/status/1432375939166609413

ومن المقرر أن تفتتح تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم الأربعاء 1 سبتمبر، وفي أبرز المباريات يلعب منتخب مصر مع أنغولا، وليبيا مع الغابون، والجزائر مع جيبوتي، والمغرب مع السودان، وتونس مع غينيا الاستوائية.

والمرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تضم 10 مجموعات تم توزيعها على 10 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب.

وشهدت نسخة كأس العالم 2018 تأهل 3 منتخبات عربية عن قارة أفريقيا وهي مصر والمغرب وتونس، لكن جميعها ودع من الدور الأول.

وفيما يلي مجموعات المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي.

المجموعة الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيريا.

المجموعة الرابعة: الكاميرون، ساحل العاج، موزامبيق، مالاوي.

المجموعة الخامسة: مالي، أوغندا، كينيا، رواندا.

المجموعة السادسة: مصر، الغابون، ليبيا، أنغولا.

المجموعة السابعة: غانا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا.

المجموعة الثامنة: السنغال، الكونغو، ناميبيا، توغو.

المجموعة التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان.

المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا.