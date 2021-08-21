تردد قناة ليبيا الرياضية‎

يبحث العديد من محبي الرياضة عن تردد قنوات ليبيا الرياضية، حيث قامت مؤخرا ببث العديد من مباريات الدوريات العالمية، مثل كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، الذي توج بلقبه الفريق البافاري.

كما تردد أن القناة سوف تقوم بنقل مباريات من الدوري الإيطالي، الذي انطلق يوم السبت، بمواجهة إنتر ميلان ضد جنوى، لكن هذا الأمر لم يحدث.

حيث أعلنت رابطة الدوري الإيطالي أنها ستقوم ببث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت الرابطة أن المباريات ستُبث بالتعليق العربي مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

تردد قنوات ليبيا الرياضية:

تردد Libya Sport SD 2:

التردد: 11765

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

Libya Sport HD 2:

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6