الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد السعودي والرجاء المغربي بنهائي كأس الملك محمد السادس

يسدل الستار مساء اليوم السبت على بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية بالمواجهة النهائية التي تجمع بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي على ملعب (المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله) بالعاصمة المغربية الرباط.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد السعودي والرجاء المغربي في نهائي كأس الملك محمد السادس في السطور التالية:

مدرب الاتحاد السعودي يثق بتتويجه بالبطولة العربية.. ومدرب الرجاء يعد بإهداء اللقب لجماهيره https://t.co/R1n073rD8s pic.twitter.com/pWyEUgvFHy — إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم السبت بتوقيت السعودية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب بصافرة الحكم المصري محمود البنا.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله.

مشوار الفريقين

قطع الاتحاد مشواراً كبيراً نحو النهائي بدأ في شهر أغسطس 2019 قبل عامين حين أقصى العهد اللبناني في دور الـ32 بالفوز بنتيجة 3-0 في السعودية ذهاباً والتعادل دون أهداف إياباً.

وفي دور الستة عشر، تأهل الاتحاد على حساب الوصل الإماراتي بعد الفوز بنتيجة 2-1 في الإمارات و2-0 في السعودية.

ونجح الاتحاد في تخطي عقبة أولمبيك آسفي المغربي في ربع النهائي بالفوز بنتيجة 1-0 إياباً في المغرب بعد التعادل بنتيجة 1-1 في السعودية.

وصعد الاتحاد على حساب الشباب السعودي في نصف النهائي بعد التعادل بنتيجة 2-2 في لقاء الذهاب وفاز بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب.

وخاض الاتحاد 8 مباريات حقق الفوز خلال 5 لقاءات وتعادل 3 مرات ولم يعرف طعم الهزيمة، وسجل 13 هدفاً واستقبل 5 أهداف.. ويعد هداف الفريق بالبطولة النجم البرازيلي رومارينهو وهو هداف البطولة حتى الآن برصيد 7 أهداف.

في المقابل، تأهل الرجاء المغربي بعد إقصاء هلال القدس الفلسطيني في دور الـ32 بالفوز ذهاباً بنتيجة 1-0 وإياباً بنتيجة 2-0.

وفي دور الستة عشر، صعد الرجاء بسيناريو مثير ومجنون على حساب جاره ومنافسه التقليدي الوداد المغربي بعد التعادل 1-1 في لقاء الذهاب وإياباً بنتيجة 4-4.

وفي ربع النهائي، تأهل الرجاء على حساب مولودية الجزائر بالفوز على ملعب الأخير ذهاباً بنتيجة 2-1 والخسارة إياباً في المغرب بنتيجة 1-0.

وفي نصف النهائي، صعد الرجاء بعد تخطيه عقبة الإسماعيلي المصري بعد الخسارة على ملعب الأخير ذهاباً بنتيجة 1-0 والفوز إياباً بنتيجة 3-0.

وخاض الرجاء 8 مواجهات حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، وسجل الرجاء 13 هدفاً واستقبل 8 أهداف.. ويعد هداف الفريق بالبطولة النجم محسن متولي برصيد 5 أهداف.

وفاز الرجاء بالبطولة مرة وحيدة نسخة 2006 كما فاز الاتحاد أيضاً مرة وحيدة في نسخة 2005.

أسلحة الاتحاد

يدخل الاتحاد مواجهة الليلة باحثاً عن التتويج واستعادة البريق العربي وتحقيق الفوز على الرجاء في قلب المغرب.

وقال البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد ، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه في أتم الجاهزية لخوض النهائي العربي ويفكر فقط في التتويج واستعادة الألقاب الخارجية الغائبة منذ عام 2005.

ويفتقد الاتحاد جهود مدافعه المصري أحمد حجازي للإيقاف ولكن المدرب كاريلي أكد أن فريقه لن يتأثر بغياب حجازي ولديه البديل الجاهز على نفس المستوى.

وأشار إلى أنه يعلم طريقة لعب الأندية المغربية واعتمادها على الكرات الطولية كما أعلن جاهزية الوافد الجديد البرازيلي إيغور كورنادو المنضم من الشارقة الإماراتي.

ومن المرجح أن يعتمد الاتحاد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي وأمامه رباعي خط الدفاع عمر هوساوي وحمدان الشمراني وسعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي.

ويقود خط الوسط النجم المغربي كريم الأحمدي وبجواره البرازيلي برونو هنريكي وأمامهما البرازيلي إيجور كورنادو صانع الألعاب وعلى الأطراف فهد المولد وعبد العزيز البيشي مع الهداف البرازيلي رومارينهو في خط الهجوم.

وقال حسني عبدربه نجم الاتحاد السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إنه يتمنى بالطبع التوفيق للعميد في مواجهة الليلة وتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز على الرجاء.

وأشار إلى أن الرجاء فريق قوي ومنافس صعب مؤكداً أن الاتحاد عليه استغلال الفرصة لاقتناص الأهداف وعدم ترك مساحات أمام الفريق المغربي.

وأكد أن الاتحاد لديه أسلحة مهمة في خط الهجوم خاصة رومارينهو موضحاً أن غياب حجازي مؤثر بلا شك لأنه يجيد التعامل مع الكرات الطولية.

أوراق الرجاء

يدخل الرجاء مواجهة الليلة باحثاً عن ختام موسمه بصورة مميزة بعدما نجح في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية وتعويض جماهيره عن خسارة الدوري والكأس محلياً.

وقال المدرب التونسي لسعد الشابي، المدير الفني للرجاء، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يكن كل احترام للاتحاد فهو منافس قوي ويملك الحلول، موضحاً أنه سيلعب لتحقيق الفوز واقتناص اللقب.

وأشار إلى أن فريقه يرفع شعار الأمر الواقع وكل تركيزه ينصب على تحقيق الفوز على حساب الاتحاد بغض النظر عن أي غيابات فالفريق قادر على تعويض أي لاعب غائب.

ومن المرجح أن يعتمد الرجاء على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أنس الزنيتي وأمامه رباعي الدفاع مروان هدهودي وإلياس الحداد ومحمد سبول وعبد الإله مدكور.

ويقود خط الوسط عمر العرجون وبجواره زكريا الوردي وعبد الإله الحافيظي مع ثلاثي الهجوم محسن متولي ومحمود بنحليب وسفيان رحيمي الذي يخوض المواجهة الأخيرة مع الفريق قبل رحيله للعين الإماراتي.

وأكد المغربي بصير صلاح الدين مهاجم الرجاء الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن المواجهة ستكون بمثابة كلاسيكو عربي رائع سيحظى بمتابعة الجميع متمنياً التوفيق للرجاء.

#نهائي_البطولة_العربية | 📋 ملخص لأبرز ما قاله مدرب فريق #الرجاء_المغربي لسعد الشابي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مدينة #الرباط. pic.twitter.com/iaiiAe5z9c — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 20, 2021

وأشار إلى أن الرجاء رغم رحيل بعض نجومه وعلى رأسهم الهداف الكونغولي بن مالانغو إلا أن الفريق لديه عناصر مميزة وقادرة على التعامل مع الموقف، خاصة محسن متولي والحافيظي.

وأوضح أن رحيمي سيكون مفتاح لعب مهما وسيقاتل للفوز باللقب الأخير له مع الوداد قبل رحيله للعين الإماراتي، مؤكداً أن الاتحاد فريق قوي ومنافس عنيد ولديه حلول مميزة، خاصة رومارينهو.