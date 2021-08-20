مدرب الاتحاد السعودي يثق بتتويجه بالبطولة العربية.. ومدرب الرجاء يعد بإهداء اللقب لجماهيره

أبدى المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، فابيو كاريلي، ثقته الكبيرة في إمكانيات فريقه، وقدرته على الفوز بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم.

وأضاف كاريلي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد العربي من المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن ناديه قادر على تحقيق اللقب، وذلك بفضل إمكانيات لاعبيه، واستعداده الجيد للمباراة.

وبالحديث عن غياب مدافع الفريق، المصري أحمد حجازي، عن المباراة بسبب الإيقاف، أكد كاريلي أن هناك من سيعوض غيابه، مشيرًا إلى ثقته بكل عناصر الفريق.

وفي السياق ذاته، قال كريم الأحمدي، إن فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة الرجاء.

وأكد أن النادي السعودي لديه رغبة كبيرة في الفوز باللقب العربي، مشيدًا بالرجاء المغربي، ومشيرًا إلى أن المباريات النهائية دائمًا ما تحسمها التفاصيل الصغيرة.

وكان ”العميد“ تأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على مواطنه الشباب (4-3)، في مجموع المباراتين.

#نهائي_البطولة_العربية | 📋 ملخص لأبرز ما قاله مدرب فريق #الاتحاد_السعودي فابيو كاريلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مدينة #الرباط. pic.twitter.com/ZVKkd2Il48 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 20, 2021

على الجانب الآخر قال المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، سعد الشابي، إن فريقه مستعد لمواجهة اتحاد جدة السعودي، في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم، والمقرر له، غدًا السبت، في العاصمة المغربية الرباط.

وأضاف الشابي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الجمعة، أنه يسعى إلى الفوز باللقب من أجل إهدائه للجماهير، خاصة مع إقامة المباراة في المغرب.

وأوضح مدرب فريق الرجاء، أنه طلب من لاعبيه التركيز طيلة دقائق المباراة، لافتًا النظر إلى ضرورة ذلك مع تواجد العديد من العناصر، التي يمكنها خلق الخطورة من الجانب السعودي.

وأشار الشابي إلى أنه شاهد آخر مباراتين للاتحاد في الدوري السعودي، ودرس نقاط قوة وضعف الفريق.

وكان الرجاء تأهل إلى المباراة النهائية، عقب فوزه على الإسماعيلي، في الدور نصف النهائي (3-1)، في مجموع المباراتين.