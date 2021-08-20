زيدان يتبرع بـ2 مليون يورو لصالح ضحايا حرائق الجزائر

تبرع الفرنسي زين الدين زيدان –ذو الأصول الجزائرية-، مدرب ريال مدريد السابق، بمبلغ مليوني يورو لضحايا حرائق الجزائر الأخيرة، عن طريق مؤسسته الخيرية، ليبرز بذلك تعلقه ببلده الأم.

وقرر زين الدين زيدان قطع إجازته الصيفية في أيامها الأخيرة لإبداء تضامنه مع الجزائريين في أزمة الحرائق التي يمرون بها.

وأكدت صحيفة ”شوت أفريكا“ أن زيدان صاحب الأصول الجزائرية، قرر التبرع بمبلغ مليوني يورو للمتضررين من هذه الأزمة.

رياض محرز ونجوم "الأخضر" يدعون مستخدمي الإنترنت للتبرع لمواجهة كورونا في الجزائر https://t.co/PL6MHNcTCh pic.twitter.com/20M2reoPoG — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

وتأتي خطوة زيدان للتعاون مع بلده الأم، بعدما تسببت الحرائق في وفاة نحو 70 شخصا، من بينهم حوالي 30 جنديا خلال محاولات السيطرة على النيران.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية بدورها، إن زيدان تبرع بمبلغ مليوني يورو من خلال مؤسسته الخيرية، لضحايا حرائق الجزائر، وعلى وجه التحديد بمحافظة تيزي وزو، المنطقة الأكثر تضررا، حيث سيوزع المبلغ على الجمعيات الخيرية التي تقوم بجرد الخسائر والتعويضات، من أجل إيصالها إلى ذوي الضحايا والمتضررين.

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها زيدان، بطل مونديال فرنسا 1998، بالتبرع لبلده الأم الجزائر، أو دعم المشاريع الخيرية، حيث سبق له تمويل عشرات المشاريع الخيرية والاجتماعية والإنسانية لصالح المستشفيات ودور المسنين ودور الأيتام والمدارس.

وقام زيدان مؤخرا بتقديم أجهزة تنفس وإنعاش وشاشات مراقبة ومضخات حقن، وسيارات إسعاف وغيرها من المعدات الطبية خلال الأزمة الصحية التي شهدتها الجزائر بسبب تداعيات جائحة كورونا.

يذكر أن زين الدين زيدان (49 عاما) يقضي الفترة الحالية من دون أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد، حيث من المتوقع حصوله على راحة قبل الدخول في تجربة تدريبية أخرى.

وأنشأ زيدان مؤسسة خيرية سنة 2010، ويترأسها والده إسماعيل المولود عام 1935 بمنطقة أوغمون في محافظة بجاية بشمال شرق العاصمة الجزائرية.

زيدان ولد في مارسيليا بجنوب فرنسا، وهو من أصول جزائرية، وهاجر والداه إلى فرنسا، قبل ثورة التحرير الجزائرية.

زيدان تحدث عن أصوله الجزائرية من قبل وقال في مقابلة صحفية سابقة: ”أنا على صلة بالعالم العربي، في دمي، عن طريق والدي؛ أنا فخور جدًا بكوني فرنسيًا، لكنني أيضًا فخور جدًا بأن لدي هذه الجذور وهذا التنوع“.