منذر الكبير: منتخب تونس يسعى للوصول لأبعد مدى في كأس الأمم الأفريقية 2022

قال منذر الكبير مدرب منتخب تونس، اليوم الأربعاء، إن فريقه سيسعى للوصول إلى أبعد مدى عندما يشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل.

ووضعت قرعة البطولة، التي أقيمت في ياوندي أمس الثلاثاء، تونس ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات موريتانيا ومالي وجامبيا.

وقال الكبير في تصريحات صحفية: ”وضعتنا القرعة ضمن مجموعة متوازنة مثل بقية المجموعات. سنواجه منتخبات استحقت التأهل للنهائيات، سنواجه منتخب موريتانيا الذي نعرفه جيدا بعد مواجهته في النسخة السابقة عام 2019، وسنلعب ضده في تصفيات كأس العالم وكأس العرب أيضا“.

منتخب #تونس يتفوق 2/1 على غينيا الإستوائية

في ختام منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

منتخب تونس سبق أن ضمن التأهل للبطولة#إرم_سبورت pic.twitter.com/DGhkmx7ZWa — إرم سبورت (@EremSports) March 28, 2021

وتابع: ”كما خضنا مباراة ودية ضد مالي وعرفنا إمكانيات فريقها إضافة إلى منتخب جامبيا“.

وأضاف: لا توجد مباريات سهلة في كأس الأمم الأفريقية، لذلك يجب أن نكون في قمة الاستعداد للمحافظة على السمعة التي اكتسبناها. سندافع عن فرصنا في الوصول إلى أبعد مدى ممكن في البطولة“.

وتوجت تونس باللقب القاري مرة واحدة في تاريخها عندما استضافت البطولة عام 2004.