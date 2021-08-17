الموعد والقنوات الناقلة وتصنيف المنتخبات.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس الأمم الأفريقية

تستضيف العاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ التفاصيل الخاصة بقرعة كأس الأمم الأفريقية.. في السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

وتذاع القرعة مباشرة عبر قناة ”بي إن سبورتس“ الإخبارية.

ضيوف الشرف

يتولى تقديم حفل مراسم القرعة المذيع الكاميروني ليونار شاتيلان ومقدمة البرامج النيجيرية ميمي فواز، بينما يقوم بسحب القرعة النيجيري سامسون أدامو، مسؤول لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ووجه الكاف الدعوة للعديد من أساطير اللعبة في القارة السمراء للتواجد في الكاميرون وحضور الحفل وعلى رأسهم صامويل إيتو وجيرمي نيجتاب وروجيه ميلا، نجوم الكرة الكاميرونية، بجانب الجزائري رابح ماجر والإيفواري ديديه ذوكورا والغاني أسامواه جيان والنيجيري جاي جاي أوكوشا.

وكان من المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 25 يونيو الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

أعلن "الكاف"، تأجيل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون، لأسباب متعلقة بتفشي فيروس كورونا، على أن يتم تحديد موعد جديد لإجراء القرعة في وقت لاحق.#إرم_سبورت pic.twitter.com/4vAJCLugX8 — إرم سبورت (@EremSports) June 6, 2021

ومن المقرر أن تشارك 7 منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ أمم أفريقيا في النسخة القادمة، وهي منتخبات الجزائر (حامل اللقب) وتونس والمغرب ومصر وموريتانيا والسودان وجزر القمر.

لمحة تاريخية

تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي بمشاركة 24 منتخباً بعد قرار الكاف زيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة القارية.

وتم تأجيل هذه النسخة إلى شتاء 2022 بسبب جائحة كورونا وتقرر عدم إقامتها صيفاً نظراً للظروف المناخية في الكاميرون.

وتعد النسخة القادمة رقم 33 في تاريخ كأس الأمم الأفريقية التي بدأت عام 1957، وتقام البطولة في الكاميرون للمرة الثانية بعد نسخة 1972.

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب وخلفه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب، وفاز 14 منتخبا بألقاب الكان الماضية وآخرها منتخب الجزائر الذي حسم لقب النسخة الماضية على أرض مصر.

ومنذ نسخة 2006 لم ينجح أصحاب الأرض في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية، وكان آخر منتخب يحسم لقب البطولة على أرضه هو منتخب مصر في نسخة 2006.

2⃣ Days to the #TotalEnergiesAFCON draw! 🔜 Who's going to be the best player of this edition? 🔝 pic.twitter.com/RoABRSL2Qi — CAF (@CAF_Online) August 15, 2021

تصنيف المنتخبات

أعلن الاتحاد الأفريقي في وقت سابق التصنيف الخاص بقرعة كأس الأمم الأفريقية اعتماداً على التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والصادر يوم 12 أغسطس الجاري.

وجاء تصنيف المنتخبات في قرعة كأس الأمم الأفريقية على النحو التالي:

التصنيف الأول: الكاميرون (صاحب الضيافة) – الجزائر (حامل اللقب) – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

التصنيف الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

التصنيف الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

التصنيف الرابع: مالاوي – السودان – جزر القمر – غينيا الاستوائية – إثيوبيا – جامبيا.

آلية القرعة

سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات، وسيتم وضع 4 أوعية تحمل التصنيفات ويشمل كل وعاء أوراق المنتخبات الست في كل تصنيف وسيتم اختيار لكل منتخب ترتيبه في المجموعة لتحديد المباريات.

ووضع الكاف منتخب الكاميرون على رأس المجموعة الأولى ليضمن خوض اللقاء الافتتاحي للبطولة يوم 9 يناير المقبل على الملعب الأولمبي في ياوندي.

وتقام البطولة في 5 مدن وهي العاصمة ياوندي التي تستضيف الافتتاح والنهائي بجانب دوالا وجاروا وليمبي وبافوسام.

وقال مايكل ديساكي، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، في تصريحات سابقة، إن الكاميرون أصبحت في أتم الجاهزية لاستضافة الكان، موضحاً أن هناك متابعة على أعلى مستوى مع الكاف في ما يتعلق بالإجراءات الطبية التي ستتبع في البطولة.

صراعات منتظرة

تلوح في الأفق بوادر صراعات منتظرة في كأس الأمم الأفريقية على رأسها إمكانية حدوث صدام بين مصر والكاميرون في نفس المجموعة، وهو أكثر نهائي تكرر في تاريخ الكان برصيد 3 مرات أعوام 1986 و2008 و2017 بالتساوي مع نهائي الكاميرون ونيجيريا الذي تكرر 3 مرات أيضاً.

وينطبق نفس الأمر على احتمالية وقوع كوت ديفوار في مجموعة نيجيريا أو الكاميرون أو السنغال، وهو ما يفرض مواجهة نارية بين عمالقة غرب القارة.

وتشهد القرعة احتمالية ظهور مجموعة عربية خالصة حال وقوع تونس أو المغرب على رأس المجموعة مع مصر من التصنيف الثاني وموريتانيا من التصنيف الثالث والسودان أو جزر القمر من التصنيف الثالث.

وتشهد النسخة القادمة ظهور منتخبين لأول مرة وهما جزر القمر وجامبيا بينما يعزز منتخب مصر رقمه القياسي كأكثر الفرق مشاركة في الكان برصيد 25 مشاركة.

وتشهد النسخة القادمة مشاركة 10 أبطال سابقين من 24 منتخبا، وهم مصر والكاميرون وغانا ونيجيريا وإثيوبيا والسودان والمغرب والجزائر وتونس وكوت ديفوار.

وقال السوداني عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية الأسبق بالاتحاد الأفريقي، لـ“إرم نيوز“، إن مستويات المنتخبات تغيرت بعض الشيء عن آخر نسخة للكان عام 2019 ولكن هناك منتخبات حافظت على تألقها وعلى رأسها الجزائر مع الاستقرار الفني ببقاء المدرب جمال بلماضي.

وتوقع شطة ظهوراً مختلفاً لمنتخب مصر في الكان خاصة أن الفراعنة لديهم مدرب وطني وهو حسام البدري قادر على لم شمل اللاعبين، مع ظهور بعض العناصر المميزة من جيل المنتخب الأوليمبي.

وأكد أن منتخب السودان أيضاً أظهر براعة في التصفيات وقد يكون إحدى مفاجآت الكان مع خبرة المدرب الفرنسي هوبير فيلود، موضحاً أن منتخب المغرب أيضاً مليء بالمواهب والأسماء الرنانة مع مدرب قدير بقيمة وحيد خليلوزيتش وبالتالي لن يكون سهلاً إغفال فرص أسود الأطلس في التتويج.

وأشاد شطة بتجربة الكرة الموريتانية وتطورها وحفاظها على التواجد في الكان، كما أكد أن تجربة جزر القمر أيضاً من الأمور الباهرة في القارة السمراء.

وأبدى المدير الفني الأسبق للكاف تخوفه على المنتخب التونسي خاصة مع قلة العناصر التي تخرج لأوروبا واتجاه اللاعبين التونسيين للدوريات الخليجية ومصر.