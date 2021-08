الموعد والقنوات الناقلة وتصنيف المنتخبات.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس الأمم الأفريقية

تستضيف العاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ التفاصيل الخاصة بقرعة كأس الأمم الأفريقية.. في السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

وتذاع القرعة مباشرة عبر قناة ”بي إن سبورتس“ الإخبارية.

ضيوف الشرف

يتولى تقديم حفل مراسم القرعة المذيع الكاميروني ليونار شاتيلان ومقدمة البرامج النيجيرية ميمي فواز، بينما يقوم بسحب القرعة النيجيري سامسون أدامو، مسؤول لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ووجه الكاف الدعوة للعديد من أساطير اللعبة في القارة السمراء للتواجد في الكاميرون وحضور الحفل وعلى رأسهم صامويل إيتو وجيرمي نيجتاب وروجيه ميلا، نجوم الكرة الكاميرونية، بجانب الجزائري رابح ماجر والإيفواري ديديه ذوكورا والغاني أسامواه جيان والنيجيري جاي جاي أوكوشا.

وكان من المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 25 يونيو الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تشارك 7 منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ أمم أفريقيا في النسخة القادمة، وهي منتخبات الجزائر (حامل اللقب) وتونس والمغرب ومصر وموريتانيا والسودان وجزر القمر.

لمحة تاريخية

تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي بمشاركة 24 منتخباً بعد قرار الكاف زيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة القارية.

وتم تأجيل هذه النسخة إلى شتاء 2022 بسبب جائحة كورونا وتقرر عدم إقامتها صيفاً نظراً للظروف المناخية في الكاميرون.

وتعد النسخة القادمة رقم 33 في تاريخ كأس الأمم الأفريقية التي بدأت عام 1957، وتقام البطولة في الكاميرون للمرة الثانية بعد نسخة 1972.

ويعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب وخلفه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب، وفاز 14 منتخبا بألقاب الكان الماضية وآخرها منتخب الجزائر الذي حسم لقب النسخة الماضية على أرض مصر.

ومنذ نسخة 2006 لم ينجح أصحاب الأرض في تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية، وكان آخر منتخب يحسم لقب البطولة على أرضه هو منتخب مصر في نسخة 2006.

