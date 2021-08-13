‏تابع لحظة بلحظة نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

تقام اليوم الجمعة، قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح النادي الأهلي المصري في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، في حين نال الرجاء المغربي لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام القرعة في العاصمة المصرية القاهرة، دون حضور إعلامي بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة تجنبا لوباء كورونا.

لا شعور يُضاهي اقتراب بداية النسخة الجديدة من دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية ! 😍🕺#TotalEnergiesCAFCL | #TotalEnergiesCAFCC | #FridayFeeling pic.twitter.com/TYHqJeer66 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 13, 2021

واتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ قرارا بإعفاء 10 أندية بدوري الأبطال من خوض منافسات الدور التمهيدي الأول بحسب التصنيف الخاص بالأندية، وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء والوداد (المغرب) والنجم الساحلي والترجي (تونس) ومازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني وحوريا الغيني.

ويشارك 54 فريقا في بطولة دوري الأبطال، وتجرى منافسات الدور التمهيدي بين 44 فريقا تسفر عن صعود 22 فريقا بجانب الأندية العشرة المعفاة ليتكون دور الـ 32 للبطولة.

وسيقام الدور التمهيدي الأول بين 44 فريقا على النحو التالي: شباب بلوزداد ووفاق سطيف (الجزائر)، والهلال والمريخ (السودان)، وإف سي نواذيبو (موريتانيا)، ومقديشيو سيتي (الصومال)، وأرتا سولار (جيبوتي).

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لموسم 2021/2022 https://t.co/W8lI9cr3pm pic.twitter.com/CgHwWBOytc — إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2021

وتضم القائمة أيضا ساغراد أسبيرانسا وبيترو أتلتيكو (أنغولا)، وإيزاي البنيني وجوانينج جالاكسي البوتسواني، وسونابيل البوركيني، ودي نجوزي بطل بوروندي، ودي باهام الكاميروني، وديبلومات من أفريقيا الوسطى، وأوتوهو من الكونغو، وأسيك الإيفواري، ومانيما يونيون من الكونغو الديمقراطية، وفاصل كينيما الإثيوبي.

وتشمل القائمة أيضا رويال ليوباردز من إي سواتيني، وبوينجيدي الغابوني، وفورتشن الغامبي، وهارتس أوف أوك الغاني، والاقتصادي كامسار الغيني، وأكونانجي من غينيا الإستوائية، وتوسك الكيني وأويلرز (ليبيريا)، والملعب المالي ونياسا بطل مالاوي، وسونجو الموزمبيقي، وجيندارميري بطل النيجر.