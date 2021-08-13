كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لموسم 2021/2022

تجرى، اليوم الجمعة، مراسم قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط توقعات بموسم مثير في البطولتين.

وفاز الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، كما توج الرجاء المغربي بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز التفاصيل الخاصة بقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية:

قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2021/22! 🗳️ الجمعة. 13 أغسطس. 🗓️ هل أنتم مستعدون؟ 🤩#TotalEnergiesCAFCL | #TotalEnergiesCAFCC — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 11, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تجرى القرعة، اليوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة بحسب البيان الصادر عن الاتحاد الأفريقي ”كاف“ دون حضور إعلامي بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة تجنبا لوباء كورونا.

ولم يعلن الكاف عن القنوات التلفزيونية الناقلة لمراسم القرعة، أو إذاعتها عبر منصاته الإعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نظام البطولة وخريطة الموسم

لم يعلن الاتحاد الأفريقي ”كاف“ أي تعديلات على نظام بطولاته القارية للأندية، رغم الأنباء التي تواترت حول اقتراب تطبيق بطولة دوري السوبر الأفريقي، بمشاركة 20 فريقا على مستوى القارة.

أحيانًا تكون اللقطات الدفاعية أفضل من المراوغات والأهداف! 🛑 استمتعوا ببعض من أفضل التدخلات الدفاعية هذا الموسم 💪#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/kh38v1dGAY — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 10, 2021

وتجرى القرعة لتحديد مسار مرحلة ما قبل دور المجموعات بدوري الأبطال سواء الدور التمهيدي الأول، أو دور الـ32 على أن تنطلق البطولة يوم 10 سبتمبر المقبل، بعد تحديد كافة الأندية المشاركة.

وتنطلق مرحلة المجموعات للبطولة خلال شهر فبراير المقبل، ولم يعلن الكاف مواعيد الأدوار الإقصائية عقب مرحلة المجموعات، وموعد نهاية البطولة المقترح.

وينطبق الأمر نفسه، على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تشهد دورا إضافيا قبل مرحلة المجموعات بين الصاعدين من البطولة والمودعين لآخر الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال.

وأعلن الكاف السماح لأفضل 12 اتحادا في التصنيف القاري بمشاركة فريقين في كل بطولة، وهي دول جنوب أفريقيا والجزائر وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا والمغرب ونيجيريا والسودان وتنزانيا وتونس وزامبيا.

دوري الأبطال.. وصراع منتظر

تشهد بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم منافسة شرسة بعد أن اكتملت الأندية المشاركة، بحسب ما أعلنه الكاف.

واتخذ الكاف قرارا بإعفاء 10 أندية بدوري الأبطال من خوض منافسات الدور التمهيدي الأول بحسب التصنيف الخاص بالأندية، وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء والوداد (المغرب) والنجم الساحلي والترجي (تونس) ومازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني وحوريا الغيني.

ويشارك 54 فريقا في بطولة دوري الأبطال، وتجرى منافسات الدور التمهيدي بين 44 فريقا تسفر عن صعود 22 فريقا بجانب الأندية العشرة المعفاة ليتكون دور الـ 32 للبطولة.

وسيقام الدور التمهيدي الأول بين 44 فريقا على النحو التالي: شباب بلوزداد ووفاق سطيف (الجزائر)، والهلال والمريخ (السودان)، وإف سي نواذيبو (موريتانيا)، ومقديشيو سيتي (الصومال)، وأرتا سولار (جيبوتي).

وتضم القائمة أيضا ساغراد أسبيرانسا وبيترو أتلتيكو (أنغولا)، وإيزاي البنيني وجوانينج جالاكسي البوتسواني، وسونابيل البوركيني، ودي نجوزي بطل بوروندي، ودي باهام الكاميروني، وديبلومات من أفريقيا الوسطى، وأوتوهو من الكونغو، وأسيك الإيفواري، ومانيما يونيون من الكونغو الديمقراطية، وفاصل كينيما الإثيوبي.

وتشمل القائمة أيضا رويال ليوباردز من إي سواتيني، وبوينجيدي الغابوني، وفورتشن الغامبي، وهارتس أوف أوك الغاني، والاقتصادي كامسار الغيني، وأكونانجي من غينيا الإستوائية، وتوسك الكيني وأويلرز (ليبيريا)، والملعب المالي ونياسا بطل مالاوي، وسونجو الموزمبيقي، وجيندارميري بطل النيجر.

وتضم أيضا ريفرز وأكوا يونايتد (نيجيريا)، والجيش الرواندي، وتونجيت السنغالي، وأمازولو الجنوب أفريقي، ويانغ أفريكانز التنزاني، ودي كارا التوغولي، وإكسبريس الأوغندي، وزيسكو وزاناكو من زامبيا، وكي إم من زنجبار وبلاتينيوم من زيمبابوي.

وقال السوداني عبدالمنعم شطة المدير الفني الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ لشبكة ”إرم نيوز“ إن منافسات دوري الأبطال هذا الموسم ستكون صعبة بعد تتويج الأهلي باللقب في آخر نسختين، وهو ما يصنع دوافع لدى الفرق المنافسة لاقتناص البطولة.

وأشار إلى أنه لا توجد تغييرات كبيرة على مستوى الأندية المشاركة، سوى عودة فريق هيرتس أوف أواك الغاني بعد غياب، وهو بطل القارة العام 2000 بجانب عودة أسيك الإيفواري، وهو أحد الأسماء الكلاسيكية أيضا في القارة السمراء.

وأوضح أن المنافسة ستكون قوية بين صن داونز ومازيمبي وسيمبا من جهة، وأندية شمال القارة، خاصة الأهلي والزمالك والترجي والنجم الساحلي والوداد والرجاء، بجانب فرصة ظهور الهلال والمريخ بصورة أفضل.

صراع الكونفدرالية

وتجرى أيضا مراسم قرعة بطولة كأس الكونفدرالية والتي تشهد مشاركة 51 فريقا في النسخة الحالية.

عودة إلى الماضي 🔙 عندما فاز النجم الساحلي على أورلاندو بيراتس بهدف في إياب المباراة النهائية، ليتوج بطلاً لكأس الكونفدرالية موسم 2015 🏆#TotalEnergiesCAFCC | #TBT | @ESS_Officiel pic.twitter.com/lp64ENwl1O — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 12, 2021

ولم يعلن الكاف أي استثناءات أو إعفاءات خاصة بمنافسات الكونفدرالية، بينما تضم قائمة الأندية المشاركة 16 فريقا عربيا، وهي المصري وبيراميدز (مصر)، وشبيبة القبائل وشبيبة الساورة (الجزائر)، وأولمبيك ميسيري (جزر القمر)، ودخيل (جيبوتي)، والجيش الملكي ونهضة بركان (المغرب)، وكونكورد (موريتانيا)، واطلع بره (جنوب السودان)، والأهلي مروي وحي الوادي نيالا (السودان)، والصفاقسي واتحاد بن قردان (تونس)، وأهلي طرابلس (ليبيا)، وهورسيد (الصومال).

وتضم القائمة أيضا بريميرو دو أوغوستو وانتر كلوب (أنغولا)، وفيتا كلوب وموتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، وواكريا وأنجلو جولد (غينيا)، وإنيمبا وبايلسا يونايتد (نيجيريا)، ومارومو جالانتس وأورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)، وعزام وبياشارا يونايتد (تنزانيا)، وكابوي واريورز وريد أروز (زامبيا).

وتشمل القائمة بافلز البنيني وأوبارا البوتسواني، واسفا البوركيني، وبومامورو البوروندي، والقطن الكاميروني، وديابل نوار الكونغولي، وسان بيدرو الإيفواري، والبن الإثيوبي، ويانغ بافالوز من إي سواتيني، وفوتورو من غينيا الإستوائية، ومانجاسبور الغابوني، وجورماهيا الكيني، ومونروفيا الليبيري، وبينجا المالي، وسي إف إف آيه من مدغشقر، والشرطة من النيجر، وكيجالي الرواندي، وديامبار السنغالي، وآي إس سي كيه التوغولي، والإيرادات الأوغندي، ومافونزو من زنجبار.

وأكد شطة أن الكونفدرالية لا تستطيع تقييمها في الأدوار الأولى قبل انتقال فرق دوري الأبطال إليها، ولكن المنافسة ستكون صعبة مع عودة المصري البورسعيدي وفيتا كلوب الكونغولي وأورلاندو بايرتس ووجود بيراميدز ونهضة بركان.

وأوضح، أن الكونفدرالية قد تشهد انضمام فرق قوية من دوري الأبطال، وهو ما يحدث في بعض الأحيان، ويزيد قوة وإثارة هذه البطولة.