رياض محرز ونجوم "الأخضر" يدعون مستخدمي الإنترنت للتبرع لمواجهة كورونا في الجزائر

ناشد نجوم كرة القدم مستخدمي الإنترنت تقديم تبرعات لمساعدة المستشفيات الجزائرية التي تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة الموجة الجديدة من جائحة ”كوفيد-19“ التي تطال البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، طالب العديد من لاعبي منتخب الجزائر والعالميين أمثال مهاجم مونبلييه الفرنسي آندي ديلور، وقائد المنتخب الوطني رياض محرز (مانشستر سيتي)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان)، وياسين إبراهيمي (الريان)، بمد يد المساعدة للقطاع الصحي، في مقطع فيديو نُشر الثلاثاء، ظهر خلاله أيضاً لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الفرنسي بول بوغبا ومواطنه فرانك ريبيري، والمهاجم السابق العاجي ديدييه دروغبا، ولاعب تشيلسي الإنجليزي ريكي جيمس.

وتوجه هؤلاء النجوم إلى مستخدمي الإنترنت للتبرع لجمعية ”بذور الخير“ التي ترأسها نادية فقير عقيلة المهاجم الفرنسي- الجزائري نبيل فقير (ريال بيتيس)؛ من أجل توفير أجهزة التنفس الاصطناعي وأسطوانات الأكسجين للمستشفيات الجزائرية، في حين أن قرابة 14 ألف مريض يتلقون العلاج بواسطة هذه الأجهزة، بحسب الأرقام التي قدمتها الجمعية.

تونس تعرض المساعدة لإخماد الحرائق في الجزائر https://t.co/e2J1RsikDc — إرم ميديا – Erem Media (@EremMedia) August 10, 2021

وسجلت الجزائر منذ بداية الوباء أكثر من 183 ألف حالة إصابة بـ ”كوفيد-19“ و4600 حالة وفاة، بحسب السلطات الصحية المحلية.

ويزداد الوضع سوءاً في الجزائر بعدما اجتاحت الحرائق شمال البلاد، وأودت بحياة 65 شخصاً على الأقل منذ الإثنين.

وتم تحديد هدف جمع 975000 ألف يورو؛ من أجل التمكن من توفير 1500 أسطوانة أكسجين لأكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان.

وتأتي خطوة نجوم الكرة المستديرة بعد قرار أنصار نادي مولودية الجزائر، عميد أندية كرة القدم الجزائرية (تأسس العام 1921)، التخلي عن الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الفريق والتبرع بالمال المخصص لذلك من أجل توفير أسطوانات الأكسجين لمرضى ”كوفيد-19“.