الكشف عن موعد ومكان قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية 2022

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ مواعيد قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، للموسم المقبل 2021/2022.

ونجح الأهلي المصري في الفوز بآخر نسخة لدوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز، فيما نجح الرجاء المغربي في الفوز ببطولة الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائري في المباراة التي جمعت الفريقين في دولة بنين.

وأصدر الكاف بيانًا رسميًا كشف فيه عن موعد القرعة وتفاصيلها وجاء كالتالي:

”مع اقتراب موسم مسابقات الأندية الجديد، سينظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يوم الجمعة 13 أغسطس 2021، قرعة الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية 2021/22“.

وأشار الكاف في بيانه إلى أن ”القرعة ستُجرى في القاهرة“.

وأضاف: ”أمام الاتحادات الأعضاء في CAF، حتى يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، لتقديم ممثليهم“.

وسيبدأ السباق لخلافة الأهلي المصري، الفائز بالنسخة الأخيرة من دوري الأبطال، والرجاء الرياضي المغربي الفائز بكأس الكونفدرالية، في 10 سبتمبر 2021، مع إقامة مباريات الدور التمهيدي الأول.

وكشف الكاف في بيانه أن مرحلة المجموعات ستبدأ، في فبراير 2022.

ووفقًا للبيان يُسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيف CAF بدخول فريقين في المسابقات المختلفة، وهي: جنوب أفريقيا، والجزائر، وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغينيا، والمغرب، ونيجيريا، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا.

أفضل نهائي شاهدته في دوري أبطال إفريقيا هو ـــــــــــ 👀#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/SJLANZPIfW — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) August 6, 2021

وكان النادي الأهلي نجح بتحقيق آخر نسختين لدوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

فيما نجح الرجاء المغربي بتحقيق آخر نسخة لبطولة الكونفدرالية.