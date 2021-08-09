رياضة

ليكيب: ميلان يقدم عرضا للتعاقد مع ياسين عدلي
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2021 18:28 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2021 18:40 GMT

ليكيب: ميلان يقدم عرضا للتعاقد مع ياسين عدلي

ياسين عدلي لعب لمنتخبات فرنسا تحت 16 و17 و18 و19 و20 عاما، لكن تقارير ذكرت قبل أشهر أنه يريد تمثيل بلده الأصلي الجزائر.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكدت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، أن ميلان الإيطالي قدم عرضا للتعاقد مع ياسين عدلي لاعب بوردو، في السوق الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ إن ميلان قدم مبلغا قيمته 10 ملايين يورو للتعاقد مع ياسين عدلي.

ولعب عدلي، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، لمنتخبات فرنسا تحت 16 و17 و18 و19 و20 عاما، لكن تقارير ذكرت قبل أشهر أنه يريد تمثيل بلده الأصلي الجزائر.

وانتقل ياسين عدلي من أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب إلى بوردو في يناير 2019 مقابل 5.5 مليون يورو.

ويمتد عقد ياسين عدلي مع بوردو حتى يونيو 2023، ويجيد اللعب كصانع الألعاب، وفي مركز الوسط المتقدم.

وشارك ياسين عدلي في 45 دقيقة في أول مباراة لبوردو في الدوري الفرنسي أمام كليرمون، وبحسب موقع ”transfermarkt“، فقد وصل عدلي إلى 69 مباراة مع بوردو، سجل فيها 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وتعاقد ميلان في السوق الصيفي الحالي مع ميك مايغنان، وفيكايو توموري، واوليفيه جيروفودي بالو توريه.

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