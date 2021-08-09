ليكيب: ميلان يقدم عرضا للتعاقد مع ياسين عدلي

أكدت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، أن ميلان الإيطالي قدم عرضا للتعاقد مع ياسين عدلي لاعب بوردو، في السوق الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ إن ميلان قدم مبلغا قيمته 10 ملايين يورو للتعاقد مع ياسين عدلي.

ولعب عدلي، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، لمنتخبات فرنسا تحت 16 و17 و18 و19 و20 عاما، لكن تقارير ذكرت قبل أشهر أنه يريد تمثيل بلده الأصلي الجزائر.

موهبة شابة جديدة تسطع في سماء #دوري_المواهب ✨ ياسين عدلي من مواليد الألفية الجديدة.. ولديه الإمكانيات ليصبح من أفضل لاعبي العالم كما وصفه مدربه @paulomcdsousa 🎬 نقدم لكم موهبة @girondins كما لم تشاهدوها من قبل! pic.twitter.com/3k85qurrRa — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) January 18, 2020

وانتقل ياسين عدلي من أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب إلى بوردو في يناير 2019 مقابل 5.5 مليون يورو.

ويمتد عقد ياسين عدلي مع بوردو حتى يونيو 2023، ويجيد اللعب كصانع الألعاب، وفي مركز الوسط المتقدم.

وشارك ياسين عدلي في 45 دقيقة في أول مباراة لبوردو في الدوري الفرنسي أمام كليرمون، وبحسب موقع ”transfermarkt“، فقد وصل عدلي إلى 69 مباراة مع بوردو، سجل فيها 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وتعاقد ميلان في السوق الصيفي الحالي مع ميك مايغنان، وفيكايو توموري، واوليفيه جيروفودي بالو توريه.