السلطات الأمنية تحقق مع رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء

أخضعت السلطات الأمنية، اليوم الإثنين، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء إلى التحقيق، بخصوص شبهات فساد واتهامات ضده بارتكاب تجاوزات.

ونقلت صحيفة ”الشروق“ التونسية، عن المحامي طيب بالصادق، تأكيده توجيه وحدة الأبحاث الاقتصادية دعوة إلى ”الجريء“ للتحقيق معه.

وأضاف طيب بالصادق، أن التحقيقات الأمنية شملت أيضا أفرادا من عائلته، وبعض الوجوه السياسية والرياضية والقائمين على برنامج ”الأحد الرياضي“ الذي يعرض على التلفزيون الرسمي التونسي.

وبحسب المصدر، فإن الأبحاث الأمنية كانت على خلفية عقد أبرمه الاتحاد التونسي لكرة القدم مع التلفزيون التونسي، وتضمن شروطا مجحفة، معتبرا أن ذلك يعد خرقا واضحا للقوانين الرياضية وللقانون الأساسي لاتحاد كرة القدم التونسية.

وأضاف المصدر أن الأبحاث الأمنية، شملت أيضا تدخل عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي لكرة القدم وأطراف من وزارة الشباب والرياضة، وشخصيات سياسية في الخط التحريري لبرنامج الأحد الرياضي.

وكان الإعلامي التونسي معز بولحية، قد أعلن في مارس/آذار الماضي استقالته من تقديم برنامج الأحد الرياضي، بسبب ضغوطات لم يذكر مصدرها، لكنه أشار إلى أنها على علاقة بنادي هلالة الشابة، الذي هو في خصومة مع رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.

وذكرت تقارير محلية، أن أعضاء من المكتب الجامعي للاتحاد التونسي لكرة القدم، يتدخلون بشكل مستمر في مضامين البرنامج المذكور، والذي يحظى بمتابعة محلية واسعة في تونس، بوصفه البرنامج المتخصص في مواكبة الدوري التونسي لكرة القدم ورياضات أخرى.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد نفى في 31 يوليو/ تموز الماضي، ما أشيع من أنباء عن هروب وديع الجريء خارج تونس، ونشر صورا لترؤسه لأحد الاجتماعات الرياضية.

ويشار إلى أن وديع الجريء قد ترأس نادي الاتحاد الرياضي ببن قردان لكرة القدم، قبل أن يتم انتخابه رئيسا للاتحاد التونسي لكرة القدم سنة 2012، ليستمر في منصبه ، بعد عمليتين انتخابيتين كانتا في عامي 2016 و2020.