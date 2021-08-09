تعيين خبيرة التنمية البشرية إشراف قنفود كمعدة ذهنية للمنتخبات التونسية

اتخذ الاتحاد التونسي لكرة القدم قرارا بتعيين خبيرة التنمية البشرية إشراف قنفود كمعدة ذهنية للمنتخب الأول وباقي المنتخبات العمرية، خلال الفترة المقبلة.

وسبق لقنفود العمل في عدد من المؤسسات الرياضية، كان أبرزها منصب المعد الذهني لفريق الملعب التونسي في منتصف 2019 بعد سلسلة من النتائج السلبية، كما أنها تعمل في إحدى الجامعات التونسية.

وإشراف قنفود هي مدربة تنمية بشرية ولها العديد من المساهمات الإذاعية والتلفزيونية التونسية والعربية، وهي مدرسة للمادة في إحدى الجامعات بمدينة قرطاج التونسية.

وقرر الاتحاد إقالة مدرب منتخب الشباب يوسف الزواوي بعد فشله في بطولة كأس العرب للشباب التي أقيمت في مصر، مع إسناد المهمة إلى المدرب ناجح التومي.

كما أعلن الاتحاد التونسي تأجيل موعد استئناف بطولة الدوري التونسي إلى 16 أكتوبر 2021، دون تحديد سبب معين.

كما قرر الاتحاد في حالة إعفاء فريق الترجي من المشاركة في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا تحديد موعد مباراتي السوبر التونسي عن الموسمين الأخيرين.

وتم تحديد موعد مباراة السوبر التونسي لموسم 2019-2020، بين الترجي والاتحاد الرياضي المنستيري بتاريخ 18 سبتمبر 2021 بملعب حمادي العقربي برادس.

بينما تم تحديد يوم 25 سبتمبر 2021 موعدا لإقامة مباراة السوبر لموسم 2020-2021 بين الترجي والصفاقسي.

أما حال عدم إعفاء الترجي من الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، فستتم إقامة مباراة السوبر التونسي عن الموسم قبل الماضي 2019-2020 بتاريخ 25 سبتمبر على ملعب حمادي العقربي، على أن تقام مباراة السوبر الثانية على لقب الموسم الماضي يوم 1 أكتوبر 2021 بالملعب ذاته.

وكان فريق الترجي قد توج بلقب الدوري التونسي موسم 2020-2021، وتم تأجيل مباراة السوبر التونسي 2020 بسبب حالة الطوارئ التي شهدتها البلاد بسبب فيروس كورونا.