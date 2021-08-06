إيقاف مسؤول ألماني بسبب تعليقات عنصرية ضد رياضي جزائري في أولمبياد طوكيو 2020

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات، اليوم الجمعة، إيقاف المدير الرياضي للاتحاد الألماني حتى نهاية العام، بعد تعليقات عنصرية له، خلال منافسات ضد الساعة للرجال في ألعاب طوكيو.

وقالت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي للدراجات، إنها قررت إيقاف متسابق الدراجات السابق من المشاركة في كل المسابقات، حتى 31 ديسمبر.

وأضافت: ”يؤكد الاتحاد الدولي للدراجات، أن العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، ستضاف إلى الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الألماني، بحق السيد موستر.

Beim Einzelzeitfahren war eine rassistische „Anfeuerung“ vom deutschen Leistungssportdirektor Patrick #Moster zu hören. Er rief Nikias Arndt „Hol die Kameltreiber!“ zu, vor ihm fuhren ein Eritreer und ein Algerier. Gut von Florian Naß, das sofort zu kritisieren. #OlympischeSpiele pic.twitter.com/Lw3u0ruIpq — Maximilian Rieger (@mjrieger) July 28, 2021

وتابعت: ”يدين الاتحاد الدولي للدراجات، كافة أشكال السلوك العنصري، ويسعى لضمان النزاهة والتنوع والمساواة في هذه الرياضة“.

وأصدر موستر هذه التعليقات خلال السباق، لتشجيع أحد المتسابقين الألمان.

وصرخ متحمسًا في المتسابق الألماني نيكياس آرنت، أثناء مطاردته الجزائري عزالدين لعقاب، والإريتري إيمانويل جيبرجزابير: ”عليك بهما .. عليك بسائقي الجمال“.

واعتذر موستر لاحقًا عن التعليقات.

واحتل آرنت المركز التاسع عشر، في سباق ضد الساعة، متأخرًا بثلاث دقائق و45 ثانية، عن السلوفيني بريموش روجليتش، الفائز بالذهبية.

وطلب مسؤولو بعثة ألمانيا الأولمبية بعدها من موستر (54 عامًا) مغادرة ألعاب طوكيو، والعودة إلى بلاده.

كما قرر الاتحاد الألماني للدراجات، إيقافه من المشاركات الدولية، إلى أجل غير مسمى.