رياضة

وسام الحجازي: لاعبو الكرة المصغرة الليبية لم يتلقوا مطاعيم قبل السفر إلى نيجيريا
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2021 15:18 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2021 15:50 GMT

وسام الحجازي: لاعبو الكرة المصغرة الليبية لم يتلقوا مطاعيم قبل السفر إلى نيجيريا

مكتب النائب العام باشر تحقيقاته بحادثة منع لاعبيْن بالمنتخب الوطني للكرة المصغرة من صعود طائرة الإسعاف والتوجه إلى العلاج مع باقي زملائهما إلى العاصمة الإيطالية روما.

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المصدر: عبدالعزيز الرواف - إرم نيوز

قال وسام الحجازي لاعب المنتخب الليبي للكرة المصغرة بأنهم لم يتلقوا أي مطاعيم ضد الملاريا قبل سفر بعثة المنتخب إلى نيجيريا للمشاركة في البطولة الأفريقية لكرة القدم المصغرة.

وأشار الحجازي في تصريح لشبكة ”إرم نيوز“ إلى أن البعثة لم تتلقَ أي مطاعيم مسبقة ضد أي مرض قبل سفر البعثة إلى نيجيريا، كما لم يرافقهم أي طبيب مختص ضمن البعثة سوى طبيب إصابات الملاعب والخاص بالعلاج الرياضي.

ونفى الحجازي ما قاله جهاز الإسعاف الطائر بأنه مصاب بفيروس كورونا في تبريره لعدم سفر الحجازي، موضحًا أنه وصل إلى طرابلس عن طريق وزارة الصحة، واسمه موجود ضمن قائمة المسافرين للعلاج في إيطاليا.

وأشار الحجازي إلى أنه بعد صعوده إلى الطائرة، تم إنزاله منها دون أي مبرر سوى أن المرافق لهم أخبرهم بأنه سيلتحق بالمجموعة عبر طائرة أخرى، وهو ما لم يتحقق حتى الآن وتم إرجاعه إلى المصحة في طرابلس.

وكان اللاعب أصيل الترهوني قال عبر تطبيق ”كلبهاوس“ إنهم كانوا 12 لاعبًا خُصصت لهم طائرتان كل طائرة  فيها 6 لاعبين، وفي المطار تم وضع جميع الأسماء على قائمة الصعود بمن فيهم اللاعب وسام الحجازي والذي تم إنزاله بعد الصعود للطائرة.

وأضاف الترهوني:“ بعد صعودنا للطائرة وإغلاق بابها، كان معنا وسام، وربطنا الأحزمة استعدادًا لإقلاع الطائرة، وفوجئنا بالطبيب المرافق يطلب من وسام النزول، بحجة أنه مصاب بفيروس كورونا“.

وتداولت وسائل إعلام ليبية خبرًا عن إنزال لاعبين ليبيين مصابين بمرض الملاريا، وصعود شخصين آخرين مكانهما، وهما: ابن النائب في البرلمان سالم قنان، وصديقه رافع بعيو، وهو أحد المقربين من محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأشارت وسائل الاعلام إلى أن ”قنان“ و“بعيو“ أرادا استغلال فرصة وجود الطائرة والسفر إلى إيطاليا لتجنب مسألة الحجر الصحي في بريطانيا، فبعد وصولهما إلى إيطاليا يمكن لهما أن يتوجها إلى بريطانيا دون الخضوع للحجر الصحي.

يذكر أن مكتب النائب العام باشر تحقيقاته بحادثة منع لاعبَين بالمنتخب الوطني للكرة المصغرة من صعود طائرة الإسعاف والتوجه للعلاج مع باقي زملائهما إلى العاصمة الإيطالية روما، معتبرًا ذلك فضيحةً واستغلالًا للمال العام والنفوذ.

وكشف المكتب أن اللاعبيْن الممنوعيْن من السفر حالتهما كانت أسوأ من بقية اللاعبين، مبينًا أن اللاعبيْن أُنزلا من طائرة الإسعاف بدعوى إصابة أحدهما بفيروس كورونا، وعدم وجود اسم الآخر في قائمة الركاب.

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