رسميا.. راضي الجعايدي مدربا للترجي التونسي

أعلن الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب راضي الجعايدي لقيادة الفريق لمدة موسمين.

وانفصل الترجي عن المدرب معين الشعباني بعد خروجه من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا على يد الأهلي المصري الذي توج باللقب لاحقا.

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OFFICIAL✍️| @RadhijaidiOff is the new coach of the First Team.

Welcome 🔙, Coach Radhi!

Uno Di Noi ✅#TarajiDawla pic.twitter.com/DfkwpAEFWJ — Espérance Sportive De Tunis (@ESTunis1919) August 4, 2021

بدأ الجعايدي (45 عاما) مسيرته التدريبية بقيادة فريق ساوثهامبتون للشباب، ثم درب هارتفورد أثليتيك الأمريكي، وعمل مساعدا لمدرب سيركل بروج البلجيكي.

أما مسيرته في اللعب، فقد بدأت مع الملعب القابسي قبل أن ينتقل للترجي عام 1993 واستمر معه حتى 2004، وتوج بلقب الدوري التونسي ثماني مرات، بجانب لقب بدوري أبطال أفريقيا.

وانضم الجعايدي إلى بولتون واندرارز الإنجليزي، كما لعب في صفوف برمنجهام سيتي وساوثهامبتون قبل اعتزال اللعب في 2012.

وشارك مع منتخب تونس في كأس العالم في نسختي 2002 و2006، وتوج بكأس الأمم الأفريقية 2004.

https://www.facebook.com/EsperanceSportivedeTunis/posts/10158413424976824