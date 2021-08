رسميا.. راضي الجعايدي مدربا للترجي التونسي

أعلن الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب راضي الجعايدي لقيادة الفريق لمدة موسمين.

وانفصل الترجي عن المدرب معين الشعباني بعد خروجه من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا على يد الأهلي المصري الذي توج باللقب لاحقا.

OFFICIAL✍️| @RadhijaidiOff is the new coach of the First Team.

Welcome 🔙, Coach Radhi!

