حكيمي يتعرض لصافرات استهجان في السوبر الفرنسي بتل أبيب لمساندته فلسطين

تعرض الدولي المغربي أشرف حكيمي الوافد الجديد على باريس سان جيرمان لهجوم من ”الجماهير الإسرائيلية“ الحاضرة في ملعب ”بلومفيلد“ الذي يستضيف مباراة كأس الأبطال الفرنسية (السوبر) بين سان جيرمان ليل بسبب تأييده للشعب الفلسطيني في مايو/آيار الماضي.

واستضاف ملعب ”بلومفيلد“ مباراة السوبر الفرنسية بين ليل بطل الدوري وباريس سان جيرمان بطل الكأس.

وقالت محطة RMC الفرنسية إن حكيمي تعرض لصافرات استهجان باستمرار خلال أولى مبارياته مع فريقه الجديد بعد انضمامه الشهر الماضي قادما من إنتر ميلان بطل إيطاليا.

🚨 أثناء مباراة كأس السوبر الفرنسي التي تلعب حالياً في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.. الجماهير تطلق صافرات الاستهجان على أشرف حكيمي بسبب تغريدة سابقة له كان يدعم فيها فلسطين. pic.twitter.com/sD4qKUuky8 — Amr (@Amr21DS) August 1, 2021

إذ أطلقت ”الجماهير الإسرائيلية“ الصافرات ضد حكيمي مع كل كرة يلمسها، وذلك خلال المباراة التي تقام في تل أبيب، وذلك بالطبع لأسباب بعيدة عن الرياضة.

ولا شك أن الجماهير ”الإسرائيلية“ تنتقد حكيمي لإظهار دعمه العلني لفلسطين، وذلك في تغريدة نشرها على حسابها في ”تويتر“ في 10 مايو / أيار الماضي.

ونشر الدولي المغربي ولاعب ريال مدريد وبروسيا دورتموند السابق مقطع فيديو لامرأة فلسطينية تتحدث بالإنجليزية إلى ”الشرطة الإسرائيلية“ وهي ملقاة على الأرض ومقيدة في مايو/آيار الماضي، وعلق على الفيديو بعبارة #FreePalestine وتعني بالعربية فلسطين حرة وإلى جوارها صورة قلب مكسور.

وفضل ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الاعتماد على حكيمي في التشكيلة الأساسية بين لاعبيه الجدد، بينما وضع جورجينيو فينالدوم على مقاعد البدلاء، وغاب الإسباني سيرجيو راموس للإصابة، بينما لا يزال الحارس الإيطالي المتوج بلقب يورو 2020 جيانلويجي دوناروما في إجازة.

وتخرج اللاعب البالغ من العمر 22 عاما والمولود في إسبانيا من أكاديمية ريال مدريد وصعد للفريق الأول في 2017 وكان جزءا من التشكيلة الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في موسم 2017/2018.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان دفع نحو 60 مليون يورو (71 مليون دولار) للحصول على خدمات الظهير الأيمن متعدد المواهب، ليعلن التعاقد معه مطلع الشهر الماضي.

وقضى حكيمي فترة إعارة مع بروسيا دورتموند المنافس في الدوري الألماني وفاز بكأس السوبر الألمانية في 2019 قبل الانضمام إلى إنتر الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.