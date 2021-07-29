رياضة

لاعبو يوفنتوس يدخلون العزل الصحي بعد إصابة التونسي حمزة رفيعة بكورونا
تاريخ النشر: 29 يوليو 2021 10:49 GMT
تاريخ التحديث: 29 يوليو 2021 13:45 GMT

لاعبو يوفنتوس يدخلون العزل الصحي بعد إصابة التونسي حمزة رفيعة بكورونا

قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، إن تشكيلته اضطرت لدخول العزل الصحي بعد إصابة لاعب الوسط التونسي حمزة رفيعة بفيروس

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المصدر: رويترز

قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، إن تشكيلته اضطرت لدخول العزل الصحي بعد إصابة لاعب الوسط التونسي حمزة رفيعة بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان ”بناء على الاتفاق مع هيئة الصحة المحلية، دخل الفريق للعزل اعتبارا من اليوم“.

وأضاف البيان أن أصحاب النتائج السلبية للاختبارات يمكنهم التدريب بانتظام، لكن لن يسمح لهم بالتواصل مع أي شخص خارج الفريق.

وشارك رفيعة الدولي التونسي البالغ عمره 22 عاما في مباراة واحدة مع الفريق الأول منذ قدومه من أولمبيك ليون في يوليو/ تموز 2019.

ومن المقرر أن يلتقي فريق المدرب ماسيمليانو أليغري مع مونزا وديا بعد غد السبت، قبل مواجهة برشلونة في كامب نو في آخر مباراة ودية قبل الموسم الجديد في الثامن من أغسطس/ آب المقبل.

ويسعى يوفنتوس لاستعادة لقب الدوري من إنتر ميلان، وسيبدأ المهمة بمواجهة أودينيزي خارج أرضه في الـ 22 من أغسطس/ آب المقبل.

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