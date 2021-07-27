المغرب التطواني بطل نسختي 2012 و2014 للدوري المغربي يهبط إلى الدرجة الثانية

هبط المغرب التطواني، بطل نسختي 2012 و2014، للدرجة الثانية، اليوم الثلاثاء، بعد خسارته 3-2 أمام ضيفه نهضة بركان في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وبهذه الهزيمة الرابعة على التوالي تراجع المغرب التطواني إلى المركز قبل الأخير ليهبط بعد 16 عامًا بالدرجة الأولى.

وحقق نهضة بركان الفوز الثاني على التوالي ليضمن إنهاء الموسم في المركز الرابع رافعًا رصيده إلى 45 نقطة.

وسجل أهداف نهضة بركان: آلان تراوري، ويوسف زغودي، وزكريا حدراف، بينما أحرز هدفي التطواني هشام خلوا، وأيوب الورديغي، الذي طرد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

كما هبط نهضة الزمامرة بعد أن أهدر تقدمه بهدف، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص ليسمح لـ“سريع واد زم“ بإدراك التعادل في الدقيقة 88 من ضربة رأس البديل إبراهيم البحراوي.

وحافظ يوسفية برشيد على مكانه بين الكبار بعد فوزه 1-0 على ضيفه اتحاد طنجة بهدف المهاجم أسامة حفاري من ركلة حرة.

وفاز الفتح الرباطي 2-0 على شباب المحمدية لينجو من الهبوط، مستفيدًا من ركلتي جزاء لرضا هجهوج، ونوفل الزرهوني.