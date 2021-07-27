رياضة

راضي الجعايدي يقترب من تدريب الترجي التونسي
تاريخ النشر: 27 يوليو 2021 20:22 GMT
تاريخ التحديث: 27 يوليو 2021 22:15 GMT

راضي الجعايدي يقترب من تدريب الترجي التونسي

اقترب راضي الجعايدي من تدريب الترجي التونسي، خلال الموسم المقبل، خلفًا لمعين الشعباني الذي رحل عقب وداع الفريق لدوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة أمام الأهلي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اقترب راضي الجعايدي من تدريب الترجي التونسي، خلال الموسم المقبل، خلفًا لمعين الشعباني الذي رحل عقب وداع الفريق لدوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة أمام الأهلي المصري، بعد فشل المفاوضات مع نبيل معلول.

وأشارت القناة التاسعة التونسية إلى أنه تم الاتفاق بين الجعايدي والترجي، وفي انتظار حسم كل النقاط في الساعات المقبلة.

ولعب الجعايدي لنادي الترجي بين عامي 1992، 2004، وخاض تجربة احتراف، ولعب لأندية: بولتون، وأندرز، وبيرمينغهام سيتي، وساوثهمبتون، في إنجلترا.

وتُوج الجعايدي مع المنتخب التونيس بكأس أمم أفريقيا العام 2004.

ودرب الجعايدي الفئات السنية المختلفة لنادي ساوثهمبتون، كما عمل كمدرب مساعد مع فريق سيركل بروج البلجيكي.

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وكان معين الشعباني قد أنهى علاقته بفريق باب سويقة، بعد وداع الترجي لدوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي أمام الأهلي المصري.

وسبق للشعباني، قيادة الترجي لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا لعامين متتاليين في 2018 و2019، والدوري المحلي 3 مرات متتالية أعوام 2019 و2020 و.2021

 

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