إيقاف 4 لاعبين من مولودية الجزائر بعد "فضيحة الملهى الليلي"

أعلن نادي مولودية الجزائر، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، توقيف 4 لاعبين ومنعهم من اللعب في الفريق الأول، وذلك على خلفية ثبوت مشاركتهم في حفل بملهى ليلي.

وأكّد النادي في بيان له، أنّ إدارة مولودية الجزائر عقدت مساء أمس اجتماعا طارئا للنظر في ”فضيحة الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وقرّرت توقيف بلال بن ساحة، وتوفيق عدادي، وميلود الربيعي، ووليد علاني من اللعب في الفريق الأول“، حسب نصّ البيان.

كما قرّر نادي مولودية الجزائر تسليط عقوبات على اللاعبين الأربعة، وقال إنّه سيكشف عنها لاحقا، مضيفا أنّه قرر فتح تحقيق معمّق في ملابسات القضية.

ونوّه النادي إلى أنه يرفض ما وصفه بـ“التلاعب بكل ما يتعلق باسمه وهويته ومبادئه وقيمه“.

وكان نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قد تداولوا أمس على نطاق واسع، مقطع فيديو أظهر أربعة لاعبين في ملهى ليلي بمدينة وهران (غرب)، وتتوسطهم مغنية جزائرية تدعى “وردة شارلومونتي“.

وقالت تقارير محليّة، إن اللاعبين كانوا في حالة سكر، وألقوا مبالغ أوراق نقدية على المغنية، وهي عادة احتفالية، تُعرف عند الجزائريين بـ“الرشقة“ أو ”التبراح“

ويلعب نادي مولودية الجزائر ضمن فرق الدوري الجزائري المحترف، ويحتل المركز التاسع برصيد 29 نقطة، وقد خرج النادي من منافسة دوري أبطال أفريقيا منذ أيام، بعد هزيمته أمام نادي الوداد المغربي، إثر تعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب.